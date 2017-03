DRAMA U KAMPUSU NA BORONGAJU: Studenti blokirali nastavu na Hrvatskim studijima, stigla i policija

Studenti Hrvatskih studija danas su okupljeni u Studentski sabor izglasali blokadu nastave, a profesori također najavljuju štrajk. U kampus na Borongaju stigla je i policija, no zasad nema izgreda.

Povod tomu je odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o nultoj upisnoj kvoti za sljedeću akademsku godinu, odnosno odluci da na studij filozofije ne bude upisan niti jedan student.

Studenti: Blokada će trajati do pobjede

Pobunjeni studenti vikali su “Uprava odlazi!” i “Ostavka!” te bukom ometali predavanja. Pred fakultetom je i nekolicina policajaca te stotinjak studenata, dok ostali u zgradi fakulteta nastoje nagovoriti ostale kolege da im se pridruže u blokadi.

Studentski sabor zatražio je ostavku Uprave studija jer smatra da je protivno interesa studija pristala na odluku Sveučilišnog senata o ukidanju kvote za studij filozofije, iako je nadležno tijelo Hrvatskih studija donijelo odluku o upisu 15 studenata filozofije, rečeno je.



Studenti su izjavili da su prethodno iscrpili sve legalne mjere prije blokade, te da će ona trajati “do pobjede”, a svaki dan će tu mjeru produljivati na sjednici Studentskog sabora.

Studenti formirali Studentski sabor

Kako javlja portal srednja.hr, uoči sutrašnjeg sastanka predstavnika studentskih udruga koje su aktivne na Hrvatskim studijima i rektora Damira Borasa, u kampusu na Borongaju održan je prvi Studentski sabor, tijelo oformljeno po uzoru na plenum koji su osnovali studenti Filozofskog fakulteta. Organizator prosvjeda je inicijativa ‘Studenti govore’ s Hrvatskih studija.

“Budući da se djelovanje u institucionalnim okvirima pokazalo kao neučinkovito, mi kao Udruženje udruga Hrvatskih studija Studenti govore tražimo vašu podršku za blokadu nastave. Ako se blokada izglasa odmah krećemo u njenu realizaciju”, pisalo je u pozivu. Također, na Sindikalnoj podružnici Hrvatskih studija izglasan je štrajk profesora s četiriju odjela, a poslijepodne bi vodstvo Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja trebalo donijeti odluku o štrajku profesora Hrvatskih studija.

Do ove situacije je došlo nakon što je u siječnju rektorat Sveučilišta odlučio da se Hrvatskim studijima, koji su dotad bili sveučilišni centar, umjesto statusa fakulteta dodijeli status ‘običnog’ odjela.

UKIDA SE STUDIJ FILOZOFIJE NA HRVATSKIM STUDIJIMA: ‘Studentski zbor nije obaviješten, niti upitan za mišljenje…’

Ukidaju studij koji je proglašen najboljim

24 sata pišu kako je Filozofski fakultet Družbe Isusove bio podružnica Hrvatskih studija, a otkako je postao sastavnica Sveučilišta zbog njih je došlo do ukidanja studija filozofije na Hrvatskim studijima uz objašnjenje rektora Borasa da ne postoji potreba za tri studija filozofije na istom Sveučilištu.

Revolt studenata tim je veći jer je Agencija za znanost i visoko obrazovanje proglasila taj studij na Hrvatskim studijima najbolje ocijenjenim visokim učilištem u društvenom i humanističkom području.

“Krivnju prebacujem na rektorat koji je donio jednu posve iracionalnu odluku i studenti su to prepoznali. Događa se nepravda”, kazao je za 24 sata Tomislav Janović s Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija.

PROSVJEDOVALI OGORČENI STUDENTI: ‘Ne želimo da Hrvatski studiji postanu odjel, takvi nas postupci tjeraju da tražimo kruh u tuđini’

Boras: Studenti se uopće ne moraju uzrujavati

O pobuni studenata koji su odlučili blokirati nastavu na Hrvatskim studijima očitovao se i rektor Boras. On je za portal srednja.hr rekao da studenti nemaju razloga brinuti se za budućnost Hrvatskih studija.

“Ja sam došao s puta pa mogu komentirati samo načelno. Dakle, nema nikakvog razloga da se bilo tko, pogotovo ne studenti, brinu o budućnosti Hrvatskih studija, oni imaju svijetlu budućnost. Što se tiče Filozofije i sadašnjeg studija filozofije, svi studenti kao što je to i po zakonu, a kako je i konačno Senat obaviješten, moći će završiti studij. Prema tome, ovi studenti koji studiraju filozofiju ne moraju se uopće oko toga uzrujavati. Diplomski studij se normalno nastavlja i svi će oni koji su počeli preddiplomski moći i sadašnji diplomski završiti. Što se tiče profesora, nitko neće ostati bez posla, svi će se normalno moći baviti svojom znanošću, ali jasno je da neke akcije koje neki profesori tamo rade nisu u okviru onih ovlasti koje oni imaju, ali naravno mogu iskazati svoje mišljenje. To mišljenje mora biti demokratsko, a neki koji pokušavaju nenasilnim metodama to raditi, to ne spada u akademsku praksu”, kazao je rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras.