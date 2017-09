DOLAZI NOVA PROMJENA VREMENA: Uživajte u toplom i sunčanom vikendu, idući tjedan nas čeka kiša

Rujan je u većini dijelova naže zemlje podbacio. Bilo je dvadesetak posto manje sunca od prosjeka za ovaj mjesec, a oborina je bilo neočekivano više, no možda bi nas listopad mogao počastiti suncem i lijepim vremenom.

Vikend koji je pred nama u većini bi krajeva trebao donijeti lijepo i sunčano vrijeme, osobito zbog polja povišenog tlaka koje na nadvilo nad našom zemljom, a zbog kojeg bi atmosfera trebala biti stabilna, a biometeorološke prilike povoljne.

Jutra će, očekivano, biti sve hladnija, tako će i u subotu u većini krajeva biti magle uz jutarnje temperature od svega pet i šest stupnjeva Celzijevih, javlja meteorolog Nove TV.

Na Jadranu će jutro biti ipak malo toplije, temperature će se kretati između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih, no puhat će slaba ili umjerena, a podno Velebita i jaka bura. Magla ili niski oblaci, na kontinentu se mogu zadržati i dio subotnjeg prijepodneva, a zatim bi trebalo biti djelomice sunčano i sunčano. Dnevne temperature kretat će se oko 20 stupnjeva Celzijevih.



Na istoku zemlje prevladavat će ugodno i toplo vrijeme uz dosta sunca i temperaturu većinom oko 20 stupnjeva. Do sredine dana povremeno će biti umjerenog istočnog vjetra. U gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano u dnevni maksimalac od 17 stupnjeva. Unatoč buri koja će zapuhati na nekim predjelima mjerit će se 23 ili 24 stupnja.

Subota u Dalmaciji bit će sunčana no i tamo će zapuhati slaba i umjerena bura, no bit će toplo. Temperatura ovdje može porasti i do 25 stupnjeva, a poslijepodne bi na nekim dijelovima mogao zapuhati zapadnjak i sjeverozapadnjak. Tko voli more, za vikend može i na plažu jer je temperatura mora otprilike 22 stupnja.

I idućih će nas nekoliko dana pratiti pretežno sunčano i toplo vrijeme, sve do utorka kad se sa zapada očekuje postupno naoblačenje, a zatim i kiša. Noću će biti hladnije, jednoznamenkasto, a danju ugodno, 20-ak stupnjeva.