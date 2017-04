APSURDNA DISKRIMINACIJA: Roditeljima sa stažem manjim od godine dana neće rasti rodiljne naknade

Prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama, koje bi trebale stupiti na snagu 1. srpnja, neće svi roditelji osjetiti pozitivne promjene od tog Zakona. Njime je predviđeno povećanje roditeljskih i rodiljnih naknada, s naglaskom na drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta, no razlika će se ipak vidjeti na roditeljima koji imaju manje od godinu dana radnog staža.

Naime, one majke koje imaju više od 12 mjeseci radnog staža dobit će porast rodiljih naknada, i to za najmanje 665 kuna, dok one majke koje imaju manje od 12 mjeseci staža prije rodiljnog dopusta, to povišenje naknade neće dobiti.

VLADA KREĆE U PRONATALITETNI BOJ: Hoće li pomoći veće porodiljne naknade i jedinstveni dječji doplatak?

VLADA ZNATNO DIŽE PORODILJNE NAKNADE! MINISTRICA POTVRDILA: ‘Iznos objavljen u medijima je realan…’



Nema izmjena ni za roditelje djece s težim smetnjama u razvoju

Osim roditelja s manje od 12 mjeseci radnog staža, zakinuti su i roditelji djece s težim smetnjama u razvoju. Oni imaju pravo na dopust do osme godine života djeteta, a ovim izmjenama Zakona ni njihove naknade neće biti povećane već će ostati 2162 kune na mjesec. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak predložila je, s obzirom da je takvim roditeljima roditeljska naknada jedini izvor prihoda, da se ona poveća na 3326 kuna.

Prema prijedlogu izmjena i dopuna ovog Zakona, zaposleni roditelji bi tijekom drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta trebali dobiti povećanje naknade sa 2660 kuna na najviše 3991 kunu. Osim toga, naknada za nezaposlene roditelje bi se tijekom cijelog trajanja rodiljnog dopusta trebala povećati sa sadašnjih 1663 kuna na 2328 kuna, a povećat će se i naknada za roditelje blizanaca, te trećeg i svakog sljedećeg djeteta, i to od prve do treće godine djetetova života, piše Jutarnji list.

Vlada želi izbjeći zloupotrebe

Iznimke ipak postoje: izmjenama i dopunama zakona koji je trenutno u javnoj raspravi nisu obuhvaćene majke koje imaju manje od 12 mjeseci radnog staža prije početka rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci staža u protekle dvije godine. Njihova naknada prema sadašnjem zakonu jednaka je naknadi za nezaposlene (1663 kuna). Tako, primjerice, majka koja je radila 11 mjeseci prije rodiljnog dopusta i uplaćivala zdravstvene doprinose, ima isti tretman kao ona koja nije uopće radila.

Vlada je takav postupak ranije objasnila time da se želi izbjeći fiktivno zapošljavanje žena na mjesec ili dva, samo kako bi kasnije imale pravo na rodiljnu naknadu. Trenutne izmjene i dopune zakona u kojima je situacija ista, Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike još nije komentiralo, uz objašnjenje da to neće učiniti dok god je javna rasprava u tijeku, piše Jutarnji list.