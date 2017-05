A GDJE JE PETROV? Slavi se Dan Sabora, ali bivšeg predsjednika te institucije nema: ‘Ne, to nije nepoštivanje…’

U Saboru je danas održan svečani prijem povodom Dana Sabora. Okupljenima će se obratiti predsjednik parlamenta Gordan Jandroković, a na svečanosti sudjeluje i premijer Andrej Plenković, no njegovog bivšeg ‘partnera u Vladi’, te donedavnog predsjednika Sabora, Bože Petrova, nema.

‘Ne mislim da se radi o nepoštivanju institucije, dio Kluba Mosta su ovdje, mislim da je to situacija po većini klubova, obzirom da su u pitanju lokalni izbori’, rekao je Mostov Miroslav Šimić na pitanje i nedolasku Bože Petrova.

JANDROKOVIĆ: ‘Imamo 79 potpisa protiv Bože Petrova! On više nema legitimitet…’

A što se tiče proslave Dana Sabora kad je pitanje postoji li uopće parlamentarna većina, Šimić kaže kako bi o tome trebalo upitati Plenkovića. ‘On nas je prije mjesec dana uvjeravao da ima većinu, nakon što je smijenio četvoricu ministara. Jasno je danas da tad nije govorio istinu. Mislim da se već sad predugo odugovlači, nemamo ministre potvrđene u Saboru, imamo državne tajnike, koji nemaju jednake ovlasti kao ministri. Krajnji rok je davno prošao, imamo najavu da će se dogoditi u srijedu, ali vidjet ćemo’, rekao je Šimić za N1.



Kao što su Mostovci već mnogo puta ranije konstatirali, ne smatraju se odgovornima za novu krizu vlasti. ‘Da podsjetim sve one koji su zaboravili, HDZ je prošle godine srušio vladu na čelu s Tihomirom Oreškovićem, a ove godine je smjenom ministara iz kvote Mosta izazvao krizu. Mislim da će građani to honorirati. Čak i da se ne dogodi, i to je manje važno, ali mi smo pokazali da u hrvatskoj politici ima poštenja i čestitosti’, rekao je.

PETROV SE DIGAO, REINER ZASJEO U FOTELJU ŠEFA SABORA, GRBIN GA ODMAH NAPAO: ‘Dignite se iz stolice u koju ste sjeli mimo Ustava i Zakona!’

Za prijevremene parlamentarne izbore su, kaže, spremni, ali smatra kako bi, ako do njih dođe, najbolja opcija bila da se oni održe nakon ljeta.

‘Mi smo i ranije imali stav da izbori nisu dobri kad je vrijeme sezonskih poslova ili godišnjih odmora. Mislimo da je za legitimitet nekakvih budućih zastupnika, ako izbora bude, ipak bolje da oni budu nakon ljeta. Mi smo spremni na izbore, to pokazuju rezultati lokalnih izbora i ankete, koje govore da je Most treća opcija i da su nas građani prepoznali kao borce za čestitost u politici’, dodao je Šimić.

PETROV PREDAO JANDROKOVIĆU VLAST U RUKE PA PORUČIO: ‘Osjećaju li građani muku? To je zbog svega što je HDZ radio’