Medvjed napao američke vojnike tijekom vojne vježbe

Dva američka vojnika su ozlijeđena nakon susreta sa smeđim medvjedom na planinskom području za obuku u Anchorageu na Aljasci, priopćila je u petak vojska. Vojnici su se s medvjedom 'obračunali' uz pomoć suzavca.

Incident se dogodio u četvrtak dok su vojnici sudjelovali u "treningu kopnene navigacije" u Arctic Valleyju, dijelu područja za obuku zajedničke baze Elmendorf-Richardson, ali nema puno detalja o događaju jer je sve još uvijek pod istragom, piše AP.

"Sigurnost i dobrobit našeg osoblja naš je najveći prioritet", rekao je potpukovnik Jo Nederhoed, glasnogovornik 11. zračnodesantne divizije američke vojske, u e-poruci za Anchorage Daily News. Dodao je da su vojnici primili medicinsku skrb, a njihovo stanje nije poznato dok o svemu ne bude obaviještena njihova obitelj.

Odjel za ribarstvo i divljač Aljaske istražuje ono što se čini kao "obrambeni napad" medvjeda koji je nedavno izašao iz jazbine.

Područje u blizini mjesta gdje se incident dogodio zatvoreno je za rekreacijske aktivnosti od strane dužnosnika baze, priopćio je odjel. Istražitelji su prikupili uzorke s ciljem pozitivne identifikacije vrste i spola medvjeda.

Baza obuhvaća 259 četvornih kilometara unutar općine Anchorage, gdje slobodno luta do 350 crnih i 75 smeđih medvjeda.

