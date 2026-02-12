Jedan urušen i napušten, drugi odiše romantičnom idilom: Evo koja tajna se krije iza ovih blizanaca
Nekada su bili epicentar američke romantike, mjesto gdje su se sklapali brakovi i rađale legende o medenom mjesecu. Planine Poconos u Pennsylvaniji, zahvaljujući viziji jednog čovjeka, postale su sinonim za pliš, baršun, okrugle krevete i, naravno, kade u obliku srca. No, sjaj ove "prijestolnice medenog mjeseca" s vremenom je počeo blijedjeti, ostavljajući iza sebe napuštene ruševine koje danas fasciniraju urbane istraživače poput YouTubera LordExplores.