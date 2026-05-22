MAJKO DRAGA /

Brazilski nogometaš pao u nesvjest nakon Ancelottijevog popisa. Jedna je stvar zastrašujuća

Brazilski nogometaš pao u nesvjest nakon Ancelottijevog popisa. Jedna je stvar zastrašujuća
Foto: X/Screenshot

Kamera je zabilježila nevjerojatnu scenu u Wevertonovom domu

22.5.2026.
11:59
Maj Gašparac
X/Screenshot
Brazilski 38-godišnji vratar Weverton ostao je bez svijesti nakon što je saznao da će ići s reprezentacijom na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Weverton je s obitelji gledao kako Ancelotti objavljuje popis i kada je Carlo pročitao njegovo ime uslijedilo je veliko slavlje.

Od uzbuđenja je Weverton skočio i obitelj mu je potrčala u zagrljaj, nakon čega je pao preko naslonjača i izgubio svijest. Ukućani nisu shvatili da je pao u nesvijest i nastavili su ga grliti dok je nepomično ležao. I to je prilično zastrašujuće. Jer, umjesto da mu odmah krenu pomagati, oni su skakali po sobi, a neki su doslovno skočili na njega, neznajući da je u nevjesti. 

Sve je zabilježila kućna kamera, a snimka je, očekivano, postala viralna.

Očekuje se da će iskusni Weverton biti treća opcija brazilske reprezentacije među vratnicama na Mundijalu.

Carlo AncelottiSvjetsko Prvenstvo 2026.BrazilNesvijest
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
