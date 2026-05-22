Brazilski nogometaš pao u nesvjest nakon Ancelottijevog popisa. Jedna je stvar zastrašujuća
Kamera je zabilježila nevjerojatnu scenu u Wevertonovom domu
Brazilski 38-godišnji vratar Weverton ostao je bez svijesti nakon što je saznao da će ići s reprezentacijom na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.
Weverton je s obitelji gledao kako Ancelotti objavljuje popis i kada je Carlo pročitao njegovo ime uslijedilo je veliko slavlje.
Od uzbuđenja je Weverton skočio i obitelj mu je potrčala u zagrljaj, nakon čega je pao preko naslonjača i izgubio svijest. Ukućani nisu shvatili da je pao u nesvijest i nastavili su ga grliti dok je nepomično ležao. I to je prilično zastrašujuće. Jer, umjesto da mu odmah krenu pomagati, oni su skakali po sobi, a neki su doslovno skočili na njega, neznajući da je u nevjesti.
Sve je zabilježila kućna kamera, a snimka je, očekivano, postala viralna.
Očekuje se da će iskusni Weverton biti treća opcija brazilske reprezentacije među vratnicama na Mundijalu.