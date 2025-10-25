Počinje skijaška sezona! Pratimo Zrinku Ljutić u veleslalomu u Söldenu

Pratimo početak skijaške sezone i prvi nastup Zrinke Ljutić

Najava

Počinje 60. sezona FIS Svjetskog kupa. Već tradicionalno veleslalom u austrijskom Söldenu otvorit će sezonu. To znači i početak sezone za našu Snježnu kraljicu Zrinku Ljutić koja otvara sezonu s brojem 3.

Zrinka Ljutić prošle je sezone u slalomu odnijela titulu najbolje slalomašice svijeta Malim kristalnom globusom, a napravila je napredak i u veleslalomu gdje je došla do prvog postolja.

U Söldenu će Zrinka startati s brojem tri, prije 21-godišnje Zagrepčanke niz stazu Rettenbach spustit će se Norvežanka Thea Louise Stjernesund i albanska predstavnica Lara Colturi.

U elitnoj skupini sedam najboljih startat će još Amerikanka Paula Moltzan (4), Šveđanka Sara Hector (5), Švicarka Lara Gut-Behrami (6) i Novozelanđanka Alice Robinson (7). Zanimljivo je da će najbolja svjetska skijašica, 30-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je u Soeldenu dvaput pobjeđivala (2014. i 2021.) te još četiri puta bila na postolju, novu sezonu započeti sa startnim brojem 20. To je posljedica prošlogodišnjeg višemjesečnog izbivanja zbog pada na veleslalomu u američkom Killingtonu, nakon kojeg je još samo triput nastupila u toj disciplini i osvojila svega šest bodova za 25. mjesto u Sestriereu.

