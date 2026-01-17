FREEMAIL
Barakude kreću po popravni ispit: Rumunjska prva prepreka u drugom krugu

Foto: Pedja Milosavljevic/sipa Press/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice od 20:30 pratite putem portala Net.hr

17.1.2026.
16:24
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/sipa Press/profimedia
Europsko prvenstvo u vaterpolu
17.1.2026
20:30
Hrvatska vaterpolska reprezentacija ulazi u odlučujuću fazu Europskog prvenstva 2026., koje se od 10. do 25. siječnja održava u Beogradu, u Kombank Areni. Nakon uvodnog dijela natjecanja, Barakude započinju danas prvi susret drugo kruga, gdje ih čeka skupina koja ne ostavlja prostor za kalkulacije.

Izabranici Ivice Tucka u nastavku turnira odmjerit će snage s Rumunjskom, Turskom i Italijom, a već je sada jasno da će svaki bod imati posebnu težinu. Iako na papiru Hrvatska ulazi kao favorit protiv Rumunja i Turaka, završni dvoboj s Italijom vrlo lako bi mogao biti ključan u borbi za plasman u polufinale.

Raspored nakon Rumunjske je jasan i neumoljiv:

17.siječanja u 20:30: Hrvatska - Rumunjska

19. siječnja u 18 sati: Hrvatska – Turska

21. siječnja u 20:30: Italija – Hrvatska

Poraz od Grčke iz prethodne faze ostavio je blagi gorak okus, ali ne i osjećaj panike. Izbornik Tucak otvoreno priznaje da razina igre još nije na maksimumu, no ističe kako je situacija i dalje potpuno pod kontrolom.

'Nismo u potpunosti zadovoljni, ali taj poraz nam ne mijenja suštinu. Znamo što moramo napraviti. Moramo pobijediti Rumunjsku i Tursku, a onda protiv Italije svaka naša pobjeda znači prolaz dalje, poručio je Tucak, naglašavajući da je od početka bilo jasno kako će Hrvatska morati srušiti barem jednog velikana ako želi medalju.

Slično razmišlja i jedan od ključnih hrvatskih igrača, koji upozorava da opuštanja ne smije biti, bez obzira na ime protivnika.

'Igrali smo s Rumunjskom na zajedničkom treningu i iznenadili su nas ozbiljnim otporom. Ako uđemo maksimalno fokusirano, kvaliteta će doći do izražaja. Ali ako pomislimo da će biti lagano – onda smo u problemu – naglasio je Fatović za službenu stranicu Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Beograd tako postaje poprište istine za hrvatsku reprezentaciju. Pred Barakudama su tri utakmice u kojima nema skrivanja – ili će potvrditi ambicije za sam vrh Europe, ili će turnir završiti ranije nego što su planirali.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija otvara Euro protiv jednih od favorita, ali naši vjeruju u pobjedu

