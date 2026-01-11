Četiri naša skijaša skijaju u Adelbodenu. Kolega loš, a Zubčić i Rodeš bez cilja

FREEMAIL
SVJETSKI KUP /

×
Foto: Mattia Radoni/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Na dosadašnjih pet slaloma u novoj sezoni nijedan skijaš nije uspio dvaput pobijediti. U Leviju je slavio Braathen, u Guglu Rassat, u Val d'Isereu Haugan, u Alti Badiji McGrath te u Madonni di Campiglio Noel.

11.1.2026.
10:21
Sportski.netHina
Mattia Radoni/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Nakon što je jučer u Adelbodenu Filip Zubčić razočarao i završio utrku već nakon prve runde, u kojoj je s četiri sekunde zaostatka za pobjednikom Marcom Odermattom bio među najgorima, sada naš najbolji skijaš ima priliku za iskupljenje.

Od 10:30 na istoj stazi kao i jučer naš skijaš vozi slalom, a krenut će s 29. pozicije. Osim Zubčića, u slalomu u Adelbodenu natjecat će se još i Samuel Kolega, kao i Istok Rodeš te brat naše najbolje skijašice Zrinke Ljutić, Tvrtko Ljutić

            POREDAK UŽIVO​

      1. Henrik KRISTOFFERSEN 0:56:65

      2. Atle Lie McGRATH 0:56:93 (+0:28)

      3. Eduard HALLBERG 0:56:94 (+0:29)

                     ...

      19. Sameul KOLEGA 0:58:77 (+2:12)

            Filip Zubčić nije dovršio slalom

            Istok Rodeš nije dovršio slalom

                     ....

Najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega nastupit će s brojem 15 na nedjeljnom slalomu za Svjetski kup u švicarskom Adelbodenu, na stazi Chuenisbaergli. Kolega je u Adelbodenu triput osvajao bodove, a najbolji je bio prije dvije godine, kad je završio na šestom mjestu.

Slalomu se vraća i Filip Zubčić, koji je zbog bolesti bio prisiljen propustiti noćno natjecanje u talijanskoj Madonni di Campiglio. Nakon razočaravajućeg 44. mjesta u subotnjem veleslalomu, Zubčić će pokušati popraviti dojam u slalomu na kojem će imati broj 29. Kao i Kolega, Filip je u slalomu triput osvajao slalomske bodove na Chuenisbaergliju, a prije godinu dana je ostvario najbolji rezultat osvojivši sedmo mjesto.

Istok Rodeš će na stazu s brojem 31. Varaždinac još čeka na prve bodove u ovoj sezoni, a u Adelbodenu ih je osvajao četiri puta. No, nikada nije bio plasiran bolje od 17. mjesta koje je osvojio prije dvije godine. Tvrtko Ljutić će nastupiti predzadnji, s brojem 68. Ovo će mu biti drugi nastup u Adelbodenu, gdje je prošle godine završio na 50. mjestu.

SkijanjeFilip ZubčićIstok RodešSamuel KolegaTvrtko Ljutić
komentara
