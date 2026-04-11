FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDILO

Stošić Valentini Miletić otkrio tko mu je sljedeći suparnik: Igrao je NFL

Stošić Valentini Miletić otkrio tko mu je sljedeći suparnik: Igrao je NFL
×
Foto: Tom Szczerbowski/Getty images/Profimedia

Hardy je visok 196 centimetara, a težak čak 121 kilogram, pa će borba njega i Stošića sigurno biti veoma zanimljiva.

11.4.2026.
22:42
Sportski.net
Tom Szczerbowski/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najboljih teškaša u FNC-u, Darko Stošić, otkrio je Valentini Miletić ekskluzivnu vijest. Naime, srpski je borac u pauzi između borbi na FNC-u 29 u Ljubljani otkrio kako će mu sljedeća borba biti protiv Grega Hardyja.

Stošić će se protiv Hardyja boriti na domaćem terenu - u svbinju u Beogradu na FNC-u 31. Hardy je talentirani sportaš i ozbiljan borac koji je ime izgradio u američkom nogometu, gdje je dogurao do najveće razine - NFL-a.

Tridesetsedmogodišnji Amerikanac je u karijeri igrao za Carolina Pantherse, Dallas Cowboyse i Richmond Roughriderse, dok je u MMA krenuo 2016. Iskustvo je skupljao u UFC-u, a do sada ima sedam pobjeda u 13 borbi. Visok je 196 centimetara, a težak čak 121 kilogram, pa će borba njega i Stošića sigurno biti veoma zanimljiva.

FNC 29 u Ljubljani gledajte uživo na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Sičaja nakon pobjede poslao poruku zbog koje bi ga 'mogli zadirkivati'

Greg HardyDarko StošićValentina MiletićFnc 29
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike