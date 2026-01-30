Umrla je 'Kevinova mama' iz 'Sam u kući': Catherine O'Hara preminula je u 72. godini

U 72. godini preminula je glumica Catherine O’Hara,poznata po ulogama u 'Sam u kući', 'Bubimir' i brojnim filmovima, piše TMZ.

Njezina karijera trajala je desetljećima i ostavila nizbrisivi trag u filmskoj industriji.

Foto: Michael Tran/afp/profimedia

Catherine Anne O’Hara poznata je i po ulozi Moire Rose u seriji Schitt’s Creek, u kojoj je glumila u svih 80 epizoda i osvojila brojne nagrade i priznanja.

Publici će je ipak najviše pamtiti po ulozi Kevinove mame u kultnim božićnim filmovima 'Sam u kući' i 'Sam u kući 2'.

Rođena je i odrasla u Torontu, četvrta od sedmero djece. Privatni život gradila je uz supruga Bo Welcha, s kojim je imala dva sina.