LUDILO ATMOSFERA /

Zagreb je grmio tijekom koncerta u Areni: Krema domaće scene i hrvatske zastave u zraku

Foto: Matija Habljak/pixsell
Koncert "Domu mom" u organizaciji Laudato televizije ispunio je zagrebačku Arenu, okupivši generacije u slavlju domoljublja i zajedništva. Ovaj koncert zamišljen je kao nacionalni susret prožet ljubavlju prema domovini.

Prema riječima producentice Ksenije Abramović, cilj je događaj koji spaja sjećanja i ponos. S produkcijskim timom od preko 200 ljudi i 150 glazbenika na sceni, uključujući orkestar pod vodstvom Ante Gele ili Gorana Kovačića, koncert donosi bogat glazbeni doživljaj.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve pjevao u Areni i kako ej to izgledalo. 

11.10.2025.
22:29
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
KoncertZagrebacka Arena
