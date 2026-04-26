U NOĆI DOPISNIKA /

Sačmaricom pucao u Bijeloj kući, evakuirali Trumpa

26.4.2026.
7:00
Američkog predsjednika Donalda Trumpa hitno su prevezli s Večere dopisnika Bijele kuće na sigurno nakon što su se zaačuli pucnji. 

Američki predsjednik i prva dama Melania Trump činilo se da razgovaraju u washingtonskom Hiltonu kada ih je prekinula buka oko 20.30 sati  po američkom vremenu.

Napadača, koji je navodno otvorio vatru blizu ulaza u plesnu dvoranu, brzo su uhitile policijske snage.

Pritvoreni muškarac - čiju je sliku Trump podijelio na internetu - je muškarac u tridesetima iz Kalifornije, rekla su dva policijska službenika za NBC. Smatra se da je bio gost hotela.

Napadač je imao sačmaricu, pištolj i više noževa, rekla je policija. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump.

Trump je napadača nazvao "usamljenim vukom i luđakom" dok se vraćao u Bijelu kuću kako bi održao konferenciju za novinare ubrzo nakon incidenta.

Trump je rekao da je isprva mislio da je pucnjava padajući pladanj. Njegova supruga Melania mu je potom rekla da je zvučalo kao "neugodan" zvuk.

Osumnjičenik će u ponedjeljak biti izveden pred savezni sud.

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike