U Splitu nestao Andro Aglić (18): 'Ako ga uočite, ne približavajte se, zovite policiju'

Policija traga za nestalim Androm Aglićem, tinejdžerom iz Splita koji se danas udaljio s adrese stanovanja na području grada te se nije vratio kući niti je kontaktirao obitelj.

Andro je rođen 2007. godine, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Splitu.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o mladiću visokom oko 195 centimetara, crne kose i plavih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače. Ističe se i da na na lijevoj ruci ima tetovirana četiri slova, a na zglobu lik ženske osobe.

Ne približavajte mu se

Nestanak se vodi u PU splitsko-dalmatinskoj iz koje upozoravaju građane da se ne približavaju Andri ukoliko ga primijete.

"Pozivamo građane da ako uoče osobu s fotografije da joj se ne približavaju, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192", priopćili su iz policije, piše Dalmatinski portal.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom da se jave u najbližu postaju ili na broj 192.

