VALJDA SE SADA OPAMETIO: Ono kad parkiraš kao idiot, a ne vidiš dva moćna džipa…

Prometna kultura je divna stvar. Još je divnije kada se bahate idote nauči pameti njihovim vlastitim metodama… dobiju porciju vlastite

Svakome se dogodi da nespretno parkira – ne dao bog žuri u bolnicu, vozi djecu pa mu treba malo više prostora da iz auta izvuče nosiljku ili jednostavno nije osobito vješt. No kod ovog lika to nije slučaj. On je jednostavno previše pun sebe da bi se zamarao “detaljima” poput iscrtanih linija na parkiralištu ili pokazao elementarni obzir prema drugima.

‘PARKIRAM KAO IDIOT’: Stotine fotografija suludog parkiranja diljem Hrvatske!

No zato mu je dvojac prilično jasno pokazao da nije pametno biti bahat, ako ni zbog čega drugoga onda zato jer uvijek postoji netko tko je veći i jači.