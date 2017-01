TOTALNO BESMRTNI: 5 ljudi koji nikako nisu mogli umrijeti

Foto: US Army

“U ovome svijetu ništa nije sigurno, osim smrti i poreza”, prvi je izrekao Ben Franklin, i kako bi to dokazao, sada je totalno mrtav.

Iako vam ne možemo pomoći u izbjegavanju poreza, možemo vam ponuditi nekoliko inspirirajućih priča o ljudima koji su uspješno, hrabro, pa čak i bez pretjeranih problema izbjegli smrt, piše Cracked.

KAKO SU USPJELI PREŽIVJETI? Možda imaju više hrabrosti nego pameti, ali ponašaju se kao da su besmrtni

5. Peter Freuchen iskopao je samog sebe iz ledenog groba koristići vlastiti zaleđeni izmet





Visok dobrih 200.67 cm, Peter Freuchen je izgledao poput mješanca drvosječe i grizlija. Godine 1906., kada mi je bilo 20 godina, Freuchen je napustio školu medicine i krenuo istraživati Grenland psećim zapregama. Tamo je upoznao svoju prvu suprugu, Inuitkinju Navaranu Mequpaluk, koja mu je rodila dvoje djece, kćer po imenu Pipaluk Jette Tukuminguaq Kasaluk Palika Hager i sina Mequsaqa Avataqa Igimaqssusuktoranguapaluka.

Sudjelujući u jednoj od Thule ekspedicija Freuchen se našao živ zatrpan snijegom tijekom mećave. Nije klonuo duhom, već je od vlastite fekalije oblikovao dijetlo, čekao da se čvrsto zaledi, a zatim se pomoću tog alata probio van iz snijega.

Nažalost, dok je uspio otpuzati natrag u logor lijevo mu je stopalo potpuno propalo od ozeblina. Zbog toga si je bez ikakve anestezije sam amputirao stopalo kako ne bi dobio gangrenu. Nadamo se samo da nije koristio isti alat kojim se izvukao iz snijega.

Kada je izbio Drugi svjetski rat Freuchen se vratio u rodnu Dansku kako bi se pridružio pokretu otpora. Nakon što je pomogao brojnim izbjeglicama da pobjednu iz Reicha, zarobljen je i osuđen na smrt. Ali jasno, pobjegao je i otišao u Švedsku. Jer ako sama majka priroda nije uspjela ubiti Freuchena, kakvu su šansu imali nacisti?

4. Jack Lucas skočio na ručne bombe i iskakao s pokvarenim padobranima

Kada mu je bilo 14, Jacklyn ‘Jack’ Lucas bio je malo prevelik za svoj uzrast. Ali umjesto da iskoristi svoj dar da se bavi sportom, Lucas je krivotvorio majčin potpis na listiću za novačenje te se otišao boriti s marincima u Drugom svjetskom ratu. Dok je bio ukopan na obali Iwo Jime, dvije ručne bombe zaprijetile su Lucasu i njegovim suborcima.

Evo kako je sam Lucas opisao što se slijedeće dogodilo: “Viknuo sam svojim prijateljima da se maknu i poput Supermana sam skočio na bombe. Nisam bio Superman nakon što sam pogođen. Jako sam zavrištao kada je eksplodiralo.”

Lucasovo junaštvo donijelo mu je “preko 250 šrapnela u mome tijelu i u svakom glavnom organu, uključujući šest komada u mozgu i dva u srcu”. Kući se vratio kao 17-godišnjak, dakle premlad da bi se danas uopće i mogao prijaviti u vojsku.

Lucas se očito nije previše bojao. U stvari bila je samo jedna stvar koju je izbjegavao – visine. Ali želio se riješiti i tog straha, te se pridružio američkoj vojsci kao padobranac, ovaj put legalno.

Tijekom trenažnog skoka ni glavni ni pomoćni Lucasov padobran nisu se otvorili. Svjedoci su rekli da je bio “posljednji koji je izašao iz aviona i prvi koji se spustio na zemlju”. Naravno, preživio je, tako što se zavrtio čim je udario u tlo, jer Jack Lucas je očito utjelovljenje fizike iz akcijskih filmova.

3. Strijela u međunožje i metak iz direktne blizine nisu mogli zaustaviti Sama Houstona

Godine 1809. 16-godišnji Sam Houston pobjegao je iz svoga doma u Virginiji i uskoro se pridružio naciji Cherokee. Kada je započeo Rat iz 1812., 19-godišnji Houston pridružio se vojsci generala Andrewa Jacksona.

U sukobu s drugim indijanskim plemenom Hosuton je pogođen bodljikavom strijelom u prepone. Umjesto da napusti bojište i zauvjek se vrati kući, Houston se samo okrenuo najbližem suborcu i zatražio da izvuče strijelu. Nakon što je ovaj predložio da potraži liječnika, kako zbog prirode rane, tako i zbog same bodljikave strijele, Houston je izvukao mač i zahtijevao od vojnika da izvuče strijelu, kako bi se mogao vratiti u borbu.

Za nagradu zbog svoje hrabrosti pogođen je još tri puta te se srušio na bojnome polju. Mislili su da je mrtav, pa je ostavljen preko noći. Nakon što je slijedećeg jutra otkriveno da Houston još diše, odvučen je 90 kilometara na nosilima do tvrđave, gdje je ponovo ostavljen jer su mislili da je mrtav.

Nakon rata Houston je prebacio u politiku. Tako je 13. travnja 1832. naletio na kongresmena iz Ohia Williama Stanberya na ulicama Washingtona. Stanbery je nedavno optužio Houstona kako je prevario Cherokee indijance dok je služio kao guverner Tennesseea, što nije najbolje sjelo čovjeku koji se priženio u to pleme. Tako da je Houston počeo udarati Stanberya svojim štapom za hodanje. Stanbery je izvukao pištolj i pucao Houstonu ravno u prsa, ali pištolj je zatajio, što je samo dalo Houstonu razloga da pojača udaranje štapom.

2. Tibor Rubin preživio je sve što je rat bacio na njeg

Tibor Rubin rođen je u siromašnoj židovskoj obitelji u Mađarskoj točno u najgore povijesno vrijeme da to učini. Kada mu je bilo 15 poslan je u ozloglašeni koncentracijski logor Mauthausen, gdje je SS zapovjednik rekao novopridošlima “niti jedan od vas neće izaći odavde živ”. No Rubin je ipak preživio, za razliku od 150.000 drugih, uključujući rubinovog oca, majku i sestru.

Nakon što su Amerikanci oslobodili Mauthausen Rubin se zakleo da će se zahvaliti zemlji koja ga je spasila. To je učinio tako što se dobrovoljno javio u Korejski rat, gdje je sam samcat držao liniju bojišta protiv sjevernokorejskih juriša puna 24 sata, kako bi ostatku svoje pukovnije dao vremena da se povuku.

Nakon što mu je ponestalo streljiva zarobili su ga Kinezi. Ponudili su mu da ga oslobode ako se vrati u rodnu Mađarsku. No Rubin je to odbio, te je svake noći potajno izlazio iz zarobljeničkog logora kako bi ukrao hranu i lijekove za druge zarobljenike. Radio je to pune dvije i pol godine.

Nažalost, Rubinov narednik redovito je odbacivao preporuke njegovih nadređenih da Rubin dobije Medalju časti. Ta nepravda ostala je neispravljena sve do 2005. kada mu je davno zasluženu medalju dao predsjednik George W. Bush.

1. Priroda se pokorila volji Briana Blesseda

Glumac Brian Blessed najpoznatiji je po svojoj ulozi princa Vultana u filmu Flash Gordon iz 1980., a ne po činjenici da je sa 67 godina postao najstariji čojek koji je dosegao visinu od 8.543 metra bez dodatnog kisika. Radi se o podvigu za koji do nedavno znanstvenici nisu ni mislili da je moguć ni za puno mlađe planinare.

Blessed je osvojio vrhove Kilimanjara i Aconcague u dobi kada neki ne uspijevaju ni osvojiti vrh stepeništa. Uz to je i najstariji čovjek koji je pjješice dosegao sjeverni magnetni pol. A kada je jedne nioći polarni medvjed promolio svoju njušku u njegov šator, Blessed ga je samo udario šakom pravo u lice, te se životinja odmah povukla.

To je čovjek koji je preživio pad aviona u Venecueli, a jednom je kolabirao nasred pozornice dok je igrao Kralja Leara jer mu je srce na trenutak zastalo, ali uskoro se samo ustao i dovršio predstavu.