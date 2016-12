ROBOT HTIO DJETETU POKAZATI PORNIĆE: Urnebesna greška u komunikaciji postala viralni hit

Amazonov kućni robot Alexa možda baš i nije najbolje društvo za djecu. Jedan je dječak pokušao pričati s njom, a kraju su njegovi roditelji skoro požalili što su mu to dopustili.

Alexa baš nije razumjela što je dječak htio reći, no spremno mu je ponudila cijelu kolekciju pornića. Sva sreća pa su roditelji bili u blizini da zaustave ovu interakciju. Urnebesni video kojeg su roditelji tom prilikom snimili pogledajte u nastavku i imajte na umu da nikako ne ostavljate djecu nasamo s robotima. Nismo mislili da ćemo morati izreći to upozorenje za našeg životnog vijeka, no izgleda da je stiglo to vrijeme: