NAŠAO IDEALNU ŽRTVU ZA PODLU I JEDNOSTAVNU SPAČKU: Ako upecate takvog, nikad ga ne puštajte

Svaki put kad ga neko pita koliko je sati, on pogleda na sat, bez obzira na to što u tom trenutku drži u ruci. Kada u ruci na kojoj nosi sat ima šašu, vrlo je jasno što će se dogoditi, no svejedno ne može protiv svojih refleksa.

Njegov podli prijatelj odlučio je iskoristiti tu osobinu za snimanje kompilacije urnebesnih videa u kojima ga pita koliko je sati, a ovaj svaki put nasjedne, pogleda na sat i shvati da to nije bila pametna odluka. Koliko god puta se ista stvar ponovila, rezultat uvijek ispadne isti, a možete ga pogledati u kompilaciji koju vam prenosimo u nastavku: