NAJPOZNATIJE PORNOGLUMICE REGIJE: Rado snimaju zajedno, a u pornosvijet ih je uveo isti čovjek

Mnoge su se djevojke s prostora bivše Jugoslavije okušale u pornoindustriji, no ove su ipak ostavile priličan trag.

Cherry Kiss

Mama i tata su je nazvali Ivana Slavković, ali je većina zna kao Cherry Kiss. Rođena u Beogradu 1992. odrasla je u Nišu i svakako je najpoznatija pornerica Balkana. Radila je gotovo sve što se u besramnom svetu pornića radi – grupnjake, vezivanja, fetiše sa mokraćom, bejzbol palicama, starcima… Karijeru je počela s 18. godina a u porno svijet ju je uveo majstor castinga Pierre Woodman. Po njegovom običaju, prvo je sa “kandidatkinjom” popričao otvoreno, a potom je počelo brutalno snimanje.

Nakon što su se na mladoj Srpkinji izredala tri obdarena i nemilosrdna porno glumca, ona je umorno prokementirala da su “tako golemi”, da je boli guza i da je sve to ludost, da ne može stajati, kako će ubiti Woodmena i kako joj je svašta u ustima. A nakon toga je snimila još brojne, brojne filmove…

Alexa Wild

Prva hrvatska visokobuđetna pornoglumica rodila se 1988. u okolici Koprivnice. Nakon pet godina bogate karijere u kojoj je snimila sve živo prošle godine je objavila da se povlači iz porno industrije i da više neće snimati. Svega godinu dana ranije, najavljivala je još puno puno filmova, s puno puno muškaraca. “Volim seks, volim eksperimentirati” rekla je tom prilikom. Povećala je grudi, bila je na korekciji nosa, u blizini svoje rodne Koprivnice snimila i film.

Tina Blade

Pravim imenom Dunja Mikulčić, u pornografske se vode bavila još kao studentica proizvodnog strojarstva. Htjela je isprobati nešto novo pa je uz pomoć prijateljice, sugrađanke i najvećeg uzora pornoglumice Alexe Wild, ušla u pornoindustriju. Prvi film i Tina je snimala s Pierreom Woodmanom.

‘Kako sam prvi put radila analnu scenu, boljelo me je, ali pohvalio me i jako sam mu se svidjela. Čak je rekao da bi htio opet sa mnom snimati’, ispričala je Tina. Kaže kako njena odluka nije bila prenagljena

“Ima nekih koje su zrelije, neke koje nisu. Neke misle joj došla sam, kasnije joj šta sam to radila, nisu dobro razmislile, jer u tom poslu moraš dobro razmislit prije nego ga počneš raditi, jer to nije šala, to je jedan ozbiljan posao”, savjetuje proslavljena Alexa. “Sviđa mi se to i volim to raditi. Dobro je plaćen posao ali nije samo novac u pitanju nego i da ja to želim raditi”,

Tinine kolege i ljudi iz pornoindustrije predviđaju joj uspješnu karijeru. Naime, Tina je jedna od rijetkih djevojaka koja može squirtati, odnosno ejakulirati.

Vanesa Ojdanić

Srpska glumica Vanesa Ojdanić odigrala je brojne uloge u raznim serijama, poput ‘Bolji život’, ‘Balkan ekspres 2’ i ‘Žikina dinastija’, a tijekom 80-ih se proslavila u grčkim pornićima.

Vanesa je 80-ih glumila u filmovima za odrasle poput ‘Erotic Passion’, ”Idonikes diastrofes’ i ‘Ifilidoni’.

Ojdanić je u tim filmovima glumila pod pseudonimom Vanessa Danic, a u nekim se ‘akcijskim’ stvarenjima pojavljivala i pod pseudonimom Vanessa Ozdanic.

Kataliza Martins

Kao i većina glumica s ovih prostora prošla je “školu” čuvenog kasting majstora za porniće, Pierra Woodmana. Ipak, ova danas 32-godišnjakinja iz Zrenjanina nije ostavila preveliki trag u pornoindustriji.

Coco de Mal

Pravim imenom Suzana Stanković rođena je 1992. a u pornosvijet je ušla s 22. godine gdje je koristila i pseudonime Barbara, Slimny Cash, Sakira. I nju je vrbovao iskusni Woodman.

La Toya (Lopez)

Slovenska pornoglumica, tv voditeljica, model i štošta drugo, rođena je u 1981.u Makedoniji (kao Latifete Murati), a još kao djevočica se s obitelji preselila u Sloveniju. Školovana kozmetičarka, pornografsko karijeru započela je u Italiji, ali se vratila u Sloveniju i tamo dosegla status zvijezde – 2009. dobila je i slovensku pornografsku nagradu Zlatnog Stojana. Poznata je i po sudjelovanju u reality šou Farma, a okušala se i kao voditeljica.

Kranjska kobasica

Gotovo sve pornoglumice s ovih prostora našle su se u jednom filmu u kojem jednu od uloga ima i kranjska kobasica.

U idiličnom okruženju slovenskih Alpa u gradiću Škofja Loka Hrvatice Alexa Wild, Tina Blade našle su se u seksi klinču sa slovenskim pornodivama Urškom Čepin, La Toyom i Santanom Blue te Srpkinjom Cherry Kiss i pornoglumcem Marcellom Bravo.

Djevojke su sve odreda bile oduševljene Marcellovom ‘alatkom’ što u filmu itekako pokazuju. Bujnih grudi i ‘vrućih’ lezbo-scena uopće ne nedostaje tako da će u gledanju filma uživati i oni koji vole vidjeti cure u akciji. Zanimljiv je i moment u kojem se La Toya igra kranjskom kobasicom.

Film ‘Gremo mi po svojo’ (Idemo po svoju) porno je parodija na genijalni slovenski film o izviđačima ‘Gremo mi po svoje’ ( Idemo po našem)