NAJBJESNIJI GITARIST IKAD: Proslavio se svojim sviranjem, ali ne baš onako kako je htio

Glazba je odmor za dušu. Osim ako niste ovaj gitarist.

Da bi netko postao virtuoz, mora puno vježbati. Svojedobno je najveća američka prevara, Thomas Edison, rekao kako genijalnost čine 10 posto ideje i 90 posto truda. Možda je trebao spomenuti i strpljenje jer nekima očito nedostaje.

Gitarist umjetničkog imena The Treeman očito se ne nosi baš najbolje s promašenim akordom. No upravoi ga je to proslavilo. Njegovi klipovi na kojima uništava i razbija gitare, zaradili su i po šest milijuna prikaza. Onaj na kojem je konačno uspio odsvirati, svega 300 tisuća.

Ukratko, ovako je to izgledalo kada je vježbao…



A ovako je to zapravo trebalo zvučati….