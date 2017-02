NAJBIZARNIJI SEKSUALNI REKORDI NA SVIJETU: Od najviše orgazama do najviše slomljenih penisa

Seks je neiscrpan izvor fascinacija, pogotovo kada se radi o rekordima. U nastavku smo okupili neke od najbizarnijih seksualnih rekorda zabilježenih u svijetu.

1. Najopasnija poza





Znanstvenici su 2015. godine proveli istraživanje koje je ustanovilo da je najopasnija poza u seksu ujedno i jedna od najučestalijih. Riječ je o ‘kaubojki’, pozi u kojoj je žena u dominantnoj poziciji. U ovoj pozi može vrlo lako doći do frakture penisa jer žene usred akcije zaborave da je muško spolovilo osjetljivije nego što se čini.

2. Najviše orgazama u jednom danu

Sarah Carmen boluje od sindroma neprestanog genitalnog podražaja zbog kojeg doživljava i do 200 orgazama dnevno. Za sebe kaže: ‘Često se želim naprosto istrošiti tako da doživim što je moguće više orgazama tako da ostatak dana mogu biti mirna. Nekad se toliko seksam da mi jednostavno dosadi, a muškarci s kojima spavam se ne trude baš puno oko mene jer jednostavno doživim orgazam’.

3. Najsnažnija vagina na svijetu

Tatjana Koževnikova svojom vaginom može podići uteg od 14 kilograma.

4. Najstarija djevica na svijetu

Clara Meadmore preminula je 2011. godine samo nekoliko mjeseci prije svojeg 108. rođendana i tako postala najstarija djevica na svijetu. Kazala je da je bila prezaposlena za vezu, a da bi joj fizička intimnost samo bila gnjavaža.

5. Najveće prirodne grudi

Norma Stitz je žena iz Atlante čija službena veličina grudnjaka glasi 102ZZZ, a svaka dojka joj teži oko 25 kilograma.

6. Prvi pornić na svijetu

Najstariji pornić na svijetu snimljen je 1896. u Francuskoj, zove se Le Coucher de la Mariée, a u njemu žena skida odjeću, u kupaoni, kupa se i onda ponovno oblači.

7. Najduža trajna erekcija

21-godišnji mladić iz Irana dobio je trajnu poluerekciju kada je tetovirao penis, a trajat će do kraja njegovog života. Do ozljede je došlo kada je igla prodrla preduboko i izazvala spoj između arterije i vene. Mladić je prošao nekoliko kirurških zahvata koji mu nisu pomogli pa će do kraja života živjeti s poluerekcijom.

8. Najviše ‘vaginalnih vjetrova’ u 30 sekundi

Rekord iznosi 93 u 30 sekundi, a snimljen je 2007. u emisiji Howarda Sterna. Rekorderku možete pogledati ovdje:

9. Najveći penis na svijetu u odnosu na tijelo

Iako postoje vrste s većim penisima, argentinska patka ima najveći penis u odnosu na veličinu tijela, a dužina iznosi impresivnih 43 centimetara.

10. Najduža masturbacija u komadu

Masanobu Sato drži rekord za najdužu masturbaciju u komadu, a rekord iznosi 9 sati i 58 minuta. Rekord je postavljen 2011. u Japanu.