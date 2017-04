FOTOGRAFIJA PUNA UŽASA: Što ju dulje gledate, otkrivat ćete sve više i više jezivih detalja…

Na prvi pogled, ova je slika prikazuje običnu večeru u američkoj zalogajnici ’40-ih ili ’50-ih godina prošlog stoljeća. No ona je puna tajni, i što ju dulje promatrate otkrivat ćete sve više užasa.

Sigurno vam je upala u oči lubanja u šalici kave. Možda ste primijetili i kako slijepa osoba čita novine ili kako mama hvata sina pipkom. No to je tek početak strave koji se skriva na ovoj slici.

Slika je jedna od iliustracija Jeffa Leeja Johnsona za The Investigators of Arkham Horror, Tales of Adventure and Madness.

Možete li pronaći sve jezive detalje?