‘DANAS JE NAJTEŽE BITI ŽENSKO…’: Bloger Krule se raspisao o ‘pravim muškarcima’ i dobio na tisuće lajkova

Bloger Krule, najpoznatiji po svojim strastvenim osvrtima na domaću političku scenu, u svojem se novom Facebook statusu osvrnuo na muškarce.

Njegov uvid u načine uređivanja modernih i ‘pravih’ muškaraca odaje dojam da je stvarno dobrano pregledao materijal, a status o tome da se neki muškarci briju ispod pazuha i Slovenci pričaju različito od nas skupio je na tisuće lajkova.

Kakav to jedinstven pogled na muškarce ima Krule, provjerite u statusu u kojem je napisao: ‘Gledam oko sebe… danas svaki kurconošnjak (osoba koja sa sobom nosi kurac a neki ga zovu muškarac) nosi bradu. Bradu nosim 20 godina… to valjda zato što nemam kose na glavi pa sam sretan što išta raste bar na jugu glave… i utopio sam se u ovu masu novobradaša 2017. godine.

Danas na slovenskoj granici zbog brade ne izdvajaju nikog… mene prije jesu… “Ajnpak tudi, levo skrenito!”… ko Despacito majku ti jebem… jer sam izgledao ka talibanski samouzdizač u zrak… brada… glava ćelava… slovenski graničari misle ovaj se iz pičke materne odlučio dići uzrak na graničnom prijelazi Rupa… a ja majku ti jebem, iša po zimske gume u Sloveniju. Aj… pustili me. Dođem kod slovenskog vulkanizera, ovaj ljubazan ka da je došla engleska kraljica, usro se čojk da se ne bi diga uzrak kod njega u dvorištu… još sam popust dobio. Vraćam se nazad… Slovenci me na granici sretni puštaju, nek se dignem uzrak u Hrvatskoj… a kad dođem kod naših, stani sa strane… “Otkud vi?”… od kud?… iz Indije majku vam jebem… “Stanite sa strane!”… pa mi pretumbavaju bunker opelijandera… “Što je ovo?”… pa im objašnjavam kako je to tapecirung sa mojih vrata auta… pa gledaju vrata… a ja razmišljam kako bi bilo lakše dići se uzrak neg objašnjavati kolko mi djelova za avto fali… a oni sretni što mi fali dijelova i što se neću dići uzrak.



Današnji muškarac nosi bradu… a mamu mu jebem, od vrata do stopala sve dlake obrijao. Nema to dlaka ispod pazuha… na prsima… nogama… spalilo ka na mrtvom prascu. Žena kad sa takvim legne u krevet, ka da je legla sa lignjom… ovaj gladak ka olimpijska bob staza… ka kada u kupaoni. Jebo ti muško na koje žena stane i posklizne se. Obrija se on, namaza zagrebačkim melemom… prdne, klizi po kupaoni ukrug ka golf u rotoru. Kad se posklizne u kupaoni, nađu ga 4 općine dalje. Danas je muškarac koji nosi kariranu košulju čoban… al ako nosi pijer karden, on je onaj pravi “muškarac”, skine košulju… krutejebo… ko kokoš skuvana u juvi.

Danas je najteže biti žensko… trebaš ti među hrpom “muškaraca” naći muškarca.’