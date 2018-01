DRUŠTVENIM MREŽAMA KRUŽI NOVI GLUPI I OPASNI TREND: Djeca se snimaju kako jedu deterdžent za rublje

Pakiranja tekućeg deterdženta izgledaju kao slatkiši pa ih neki pokušavaju pojesti.

Svako toliko na internetu osvane novi opasan izazov kojim se bave uglavnom tinejdžeri. Novi izazov zove se Tide Pod Challenge, a internetom se šire snimke mladih koji grizu pakiranja tekućeg deterdženta, iako to može biti opasno po život. Zbog toga je već i YouTube počeo uklanjati takve snimke jer potiču na opasne radnje, a izazov je osudila i kompanija Procter & Gamble koja proizvodi deterdžent Tide.

S obzirom na to da pakiranja izgledaju poput slatkiša, povremeno zna doći do smrtnog slučaja kada pakiranje slučajno pojedu djeca ili starije osobe, no do sada su sve smrti bile rezultat slučajnog konzumiranja, piše CBS. No, kako se izazov proširio internetom, strahuje se da će se povećati broj smrtnih slučajeva jer će više osoba pokušati jesti deterdžent. Stručnjaci zbog toga savjetuju da se deterdžent ne stavlja u usta čak niti u šali.