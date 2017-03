BRZA RUKA IZ VARAŽDINA: Tinejdžer Andro slaže Rubikovu kocku za nevjerojatnih 8,60 sekundi

Osam sekundi i šezdeset stotinki potrebno je 14-godišnjem Andri Petrinjaku iz Varaždina, učeniku 8. razreda, da složi Rubikovu kocku, a to je ujedno i hrvatski rekord u jednom slaganju.

Ovaj varaždinski tinejdžer drži i hrvatski rekord u prosječnom vremenu jedne serije potrebne za slaganje čuvene “mađarske” kocke – 10,14 sekundi.

Jednom postavio i triput popravljao hrvatski rekord

Taj je rekord popravljao već četiri puta, a posljednji puta to mu je pošlo od ruku prošloga vikenda, 25. i 26. veljače, na natjecanju Osijek Open 2017 gdje je ostvario već spomenuto najbolje hrvatsko prosječno vrijeme u jednoj seriji od 10 sekundi i 14 stotinki.

Portal Varaždinski.hr piše da je Andro išao u šesti razred kad je prvi put u ruke uzeo Rubikovu kocku. Bilo je to u jesen 2014., početkom školske godine. Do onda je, kaže njegova majka, kocka kod kuće skupljala prašinu. No, već nekoliko mjeseci kasnije nastupio je na svome prvome natjecanju, a u manje od godinu dana otkako je ozbiljno počeo vrtjeti kvadratiće na Rubikovoj kocki, postavio je hrvatski nacionalni rekord! I nakon toga popravljao ga još tri puta.



Drugi nacionalni rekord koji drži je već spomenuto najbolje vrijeme u jednom slaganju od 8 sekundi i 60 stotinki.

Donedavno nije imao pojma kako se kocka slaže

“Moj prijatelj je početkom šestog razreda počeo slagati kocku, pa sam mu se i ja pridružio. U to vrijeme pojma nisam imao kako se slaže, ali smo učili, na internetu ima mnogo informacija o raznim metodama slaganja. Krenuo sam s početničkom metodom. Svakog dana nosili smo kocke u školu i slagali ih i nakon dva do tri mjeseca uspio sam je složiti za oko 25 do 30 sekundi”, sjeća se Andro svojih prvih susreta s Rubikovom kockom.

Ubrzo je prešao na drugu, napredniju metodu, što ga je u početku usporilo. No, i nju je brzo savladao. I tada su krenula natjecanja, a s njima i značajni napredak u rezultatima. U veljači 2015. za slaganje Rubikove kocke trebalo mu je 16,67 sekundi, a već u lipnju iste godine 10,38 sekundi, da bi u travnju 2016. postigao onaj već dvaput spomenuti nacionalni rekord od 8,60 sekundi.

Natječe se u pet različitih disciplina

Natjecanja u slaganju Rubikove kocke održavaju se unatrag petnaestak godina, a prvo takvo u Hrvatskoj održano je 2011. godine. U Osijeku je prošloga vikenda nastupilo 40 natjecatelja iz nekoliko država, iz Hrvatske njih petnaestak. Na tim natjecanjima nema podjele po dobnim skupinama već se zajedno natječu i sedmogodišnjaci i četrdesetogodišnjaci. No, zato postoji čitav niz različitih disciplina, ovisno o vrsti kocke ili načinu slaganja.

Andro se, piše varaždinski.hr, natječe u pet disciplina. Osim klasične Rubikove kocke koja je 3x3x3, slaže i 2x2x2 (u kojoj je 298. u svijetu!), 4x4x4 (tu je također nacionalni rekorder), 5x5x5 i 3x3x3 jednoručno.

Među neobičnim disciplinama posebno je zanimljiva 3x3x3 – naslijepo! U njoj natjecatelj ima određeno vrijeme da pogleda kocku, onda mu se prekriju oči te slaže bez gledanja.

“Nekima je dovoljno da svega 7 sekundi gledaju kocku da bi je naslijepo složili”, kaže Andro.

Ove godine bi mogao ‘ići’ ispod osam sekundi

Inače, svjetski rekord u disciplini klasične Rubikove kocke je 4,73 sekunde koji drži Australac Feliks Zemdegs. Europski rekord je samo stotinku slabiji, 4,74, a drži ga Nizozemac Mats Valk. Sve su to izazovi za mladog rekordera iz Varaždina.

“Ove godine cilj mi je da i dalje ostanem nacionalni rekorder, da ne izgubim rekorde koje sam postavio”, kazao je dodavši kako misli da bi već ove godine mogao rezultat spustiti ispod osam sekundi.

Osim u slaganju Rubikove kocke, Andro Petrinjak je i sprinterska nada varaždinske Slobode. U svojoj kategoriji bio je treći u Hravstkoj na 60 metara 2015. godine, i u dvorani i vani. Godinu dana prije toga trčao je u štafeti 4×60 metara koja je osvojila prvo mjesto, a lani je sa štafetom 4×100 metara bio drugi u državi, piše Varaždinski.hr.

U svemu tome ima i podršku cijele obitelji jer nije jednostavno o vlastitom trošku putovati na sva ta natjecanja, od Osijeka preko Slovenije pa do Praga. No zasad se svi članovi obitelji trude pomoći.

Za portal Varaždinski.hr Andro je demonstrirao svoju vještinu i uspio složiti Rubikovu kocku za 7,56 sekudni, ali uz jednu malu pogrešku.