U KINI PRONAŠLI MISTERIOZNE LUBANJE: Antropolozi zbunjeni, ovako nešto nikada nisu vidjeli

U središnjoj Kini iskopani su ostaci dviju lubanja koje su šokirale antropologe. Nisu potpuno sigurni kojoj vrsti pripadaju, ali sigurni su samo u jedno – do sada nisu vidjeli ništa slično.

Lubanje pronađene u Kini stare su između 105.000 i 125.000 tisuća godina, piše Science alert. Imaju obilježja i modernog čovjeka i neandertalca. Antropolozi nagađaju kako pripadaju do sada nepoznatoj vrsti čovjeka koja bi objasnila evoluciju u čovjeka i pobila dosadašnju teoriju kako su svi ljudi potekli isključivo od Homo sapiensa iz Afrike. Druga teorija je da lubanje pripadaju denisovskom čovjeku, pretku modernog čovjeka koji je živio u Aziji, no kasnije nego što su datirane lubanje – prije od 50.000 do 100.000 godina.

“Ovo je nevjerojatno otkriće, osobito zato što su ljudski ostaci u Aziji raspršeni te ih je iznimno teško datirati” oduševljena je Katerina Harvati, antropologinja specijalizirana za neandertalce.

Antropolozi su sigurni kako je čovjek potekao iz Afrike, no u trenutku kada se moderni čovjek počeo širiti i na ostale kontinente, tamo je sretao druge vrste hominida, a ovo otkriće moglo bi upotpuniti mnoge nepoznanice u našem evolucijskom stablu.



“Kina ruši sve što znamo o ljudskoj evoluciji. Ovo je nevjerojatno uzbudljivo”, oduševljena je britanska antropologinja Maria Martinon-Torres.