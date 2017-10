NLO IZNAD NAJVEĆEG ZEMALJSKOG SUPERVULKANA: Ufolozi su zabrinuti, a potresi postaju češći

Neki kažu NLO, drugi kažu Sunce…

Sigurnosne kamere u američkom nacionalnom parku Yellowstone snimile su neobičnu kuglu koja odjednom postaje sve svjetlija i veća. Očito je u pitanju ubrzana snimka, no to ne objašnjava kretanje kugle.

‘BIO JE 60 METARA IZNAD NAS, ČULI SMO PULSIRAJUĆE BRUJANJE’ Ufolozi tvrde da je ovo najbolja fotografija NLO-a ikad

Neki kažu da je u pitanju Sunce, no ufolozi ističu da sjena pada prema objektu, a ne od njega. Uvjereni su da je u pitanju NLO i pritom su prilično zabrinuti obzirom na to da leti iznad jednog od Zemljinih supervulkana. Tijekom samo jednog ljetnog tjedna ove godine bilo je više od 400 potresa, što je, kako piše Mirror, najviše u zadnjih pet godina. Snimka je iz lipnja, no tek je nedavno osvanula na društvenim mrežama.