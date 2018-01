MISTERIOZNI FENOMEN IZNAD RUSIJE: Noć se odjednom pretvorila u dan: ‘Je li to Sjeverna Koreja ili NLO?’

Fenomen je viđen na golemom području Rusije, ali najizraženii je bio u tri regije

Misteriozni bljesak koji je noćno nebo iznad golemog područja Rusije pretvorio u dan izazvao je strah kod lokalnog stanovništva. Mnogi smatraju da iza svjetlosnih eksplozija i gromoglasnih detonacija stoje vanzemaljci ili meteor koji je eksplodirao u atmosferi, dok neki strahuju da se radilo o Sjevernoj Koreji.

Rusi demantirali testiranje oružja

Iako je fenomen viđen diljem Rusije, najizraženii je bio u tri regije – Baškortostanu, Udmurtiji i Tatarstanu. Zanimljiv je i trenutak kad se fenomen pojavio – na pravoslavni Božić. Ruski dužnosnici i znanstvenici istog su trenutka dematirali da se radi o ruskom testiranju oružja ili meteoru.





Videosnimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju kako se noć na trenutke pretvarala u dan. “Vidjeli smo to dok smo se vozili. Sve je vibriralo, a na nebu se začuo zvuk eksplozije. Što je to? Meteor, svemirska raketa, NLO, Sjeverna Koreja?”, upitao se Artjom Ruskih. The Siberian Times je prenio izjave još nekolicine očevidaca: “Vojska je vjerojatno testirala oružje, čak se i tlo treslo”, komentirala je Firaja Zaripova. “Vidio sam bljesak u Menzelinsku. I tu je također zvučalo kao eksplozija, a zatim i vibracija. Osjetio sam”, rekao je Ilnaz Šajkrazijev. “Meteor je izgorio, nije dosegao niže slojeve atmosfere”, smatra Denis Rozenfeld.

Znanstvenici podijeljeni oko uzroka

U posljednjih 12 godina postoje izvješća o tri slična događaja, no unatoč tome znanstvenici su podijeljeni o uzroku ovog fenomena. Znanstvenik Juri Nefefjev, direktor Astronomskog opservatorija Engelhardt, smatra da iza svega stoji atmosferski elektricitet. “Postoji golemi broj efekata povezanih s atmosferskim elektricitetom, mnogi od njih nisu pozorno proučeni jer se rijetko događaju”, kazao je.

Astronomi iz Sveučilišta u Kazanu u Tatarstanu vide poveznicu sa svemirom. “To je bio bolid, svemirsko tijelo koje je u potpunosti izgorjelo u atmosferi i nije palo na Zemlju. To se dogodilo u gustim slojevima atmosfere i upravo zato se pojava vidjela na tako velikom području”, rekao je doktor Sergej Golovkin.