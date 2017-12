LEŠ STVORENJA KOJE LIČI NA DINOSAURA ZBUNIO ZNANSTVENIKE: ‘Postoji jedna moguća teorija’

Ostaci stvorenja koje izgleda poput dinosaura, a koji još imaju mesa na kostima potpuno su zbunili stručnjake.

Znanstvenici su ostali zbunjeni otkrićem tijela stvorenja koje podsjeća na dinosaura, ali s mesom još na kostima. Djelomično očuvano tijelo otkrio je električar dok je čistio trafostanicu koju nitko nije ni taknuo 35 godina, u malenom indijskom gradu Jaspuru, piše Daily Mail.

Leš sve zbunio svojim izgledom

Stvorenje podsjeća na dinosaura, no s obzirom da su oni izumrli prije 65 milijuna godina, znanstvenici se muče s identifikacijom. Leš je poslan na analizu, uključujući i datiranje ugljikom C14, koje bi trebalo otkriti njegovu dob. Dr. Parag Madhukar Dhakate, konzervator u indijskoj šumarskoj službi rekao je kako će stvorenje ostati enigma sve do dovršenja znanstvene analize. “Izgleda kao dinosaur, ali ništa ne možemo reći do završetka testova”, rekao je.

Kemijski očuvan ili poremećeni fetus

Aaryan Kumar, doktorant paleontologije na Sveučilištu u Delhiju rekao je lokalnim medijima kako je nemoguće da bi kostur dinosaura ostao toliko dobro očuvan nakon toliko vremena. “Ne-pticoliki dinosauri izmrli su prije 65 milijuna godina, ali ovi ostaci stvarno podsjećaju na teropoda, dvonožnog dinosaura. Ali kostur dinosaura se ne bi mogao pronaći u ovako dobro sačuvanom stanju bez da je bio fosiliziran. Jedina iole moguća teorija je da je nekako bio kemijski očuvan. Ali ako je to slučaj, kako je onda ovdje završio?”, pita se.



Deinonihus, koelofizis i dromeosaur vrste su koje oblikom najviše podsjećaju na 28-centimetarsko stvorenje. Sve tri vrste su terapodi. Pronađeni primjerak poslan je na analizu starosti dr. Bahaduru Kotliai, paleontologu sa Sveučilišta Kumaun. Jedan od prvih prijedloga bio je da se radi o genetski poremećenom fetusu iz obitelji koza, ali misterija je još uvijek neriješena.