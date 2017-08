IZNAD BUKUREŠTA SNIMIO NEVIDILJIVI NLO: Zvuči nemoguće, no odalo ga je infracrveno zračenje

Iznad Bukurešta smimljen je nevidiljiv NLO – odao ga je toplinski trag kojeg ostavlja kad prolazi kroz oblake.

Mihail Daniel Dragu snimio je NLO termalnom kamerom. Običnom kamerom se ništa ne vidi, no u infracrvenom spektru elektromagnetnskog zračenja vidi se nebičan trag u obliku slova V.

“Najzanimljivije mi je to što se toplina vidi samo na oblacima zbog čega pretpostavljam da to nije naša letjelica, obzirom na to da naši avioni cijelo vrijeme zrače toplinu. Također, obzirom na to da molekule vode dobro apsorbiraju elektromagnetsko zračenje, vjerojatno je u pitanju neki EM pogon koji zagrijava oblake na tako velikim visinama” pojasnio je Dragu.

