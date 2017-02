PRIZOR KOJI SE NE VIĐA SVAKI DAN: Korčulanski ribari ulovili kapitalca koji im je slomio i vagu

Posadi koćarice Adriane iz Korčule, Marku i Andriji, jučer se i te kako posrećilo jer im je, južno od otoka Glavata na dubini od oko 160 metara, u povlačnu mrežu uletjela ogromna trofejna riba žutuga dračorepka ili šiba čavlara (Dasyatis centroura) iz porodice žutuljki.

O kakvoj ribi, točnije ribetini je riječ biva jasnije iz fotografija i teksta objavljenog na Facebooku.

Ribetina koja naraste i do četiri metra u dužinu

“Poznata je još pod raznim imenima npr. viža velika, žutulja čavlara, veliki šunj ili tal. Mattana, i dr. Dužine je do 4 metra, obično oko 1-1,3 metra, te širine tjelesne ploče do 2,1 metar, težine do 200 kilograma. Najveći službeno zabilježeni primjerak (koliko sam uspio pronaći) ulovljen je 1953. g u Hvarskom kanalu i bio je dug 396 cm. Primjerci duži od 2-3 metra su rijetki u Jadranu i to uglavnom u srednjem i južnom dijelu a živi i u Mediteranu (osim Crnog mora) te zapadnom i istočnom Atlantiku. Lovi se najčešće koćom te rjeđe parangalom. Česta je jedino na ribarnicama u Maroku dok je kod nas srednji godišnji ulov tek nekoliko tona.

Kada su je pokušali izvagati – vaga se raspala

Hrani se ribom, rakovima i glavonošcima a u toplijim mjesecima koti do 4 mlada. Ne uživa posebnu zaštitu i kao ulov je rijetka kod nas. Na repu ima jednu ili dvije harpunasto nazubljene bodlje kojih se treba čuvati zbog otrovnosti. Markova i Andrijina žutulja je bila duga 380 cm i široka 210. Pokušaj vaganja nije uspio jer se je vaga nosivosti 200 kilograma jednostavno raspala a da riba nije ni blizu bila u zraku pa ostaje tek procjena velikog broja znatiželjnika na orebićkoj rivi da se radi o težini između 250-300 kilograma. Sama utroba, želudac i jetra, je težila preko 30 kilograma. Glavatska žutulja je noćas jedva ukrcana u kamion a namijenjena je talijanskim trpezama. Zahvala dr. Valteru Kožulu, znanstveniku dubrovačkog Instituta za more i priobalje koji je determinirao ribu a našim vrijednim ribarima, Marku i Andriji, mirno more i pune mreže”, stoji u objavi na Facebooku.

