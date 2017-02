SEKSI HOROSKOP: Stanje stvari na tržnici ljubavi nije blistavo, prste će polizati samo odlikaši(ce)

Tranziti Venere i Marsa kroz vatrenog Ovna, prava su zimskoljubavna žestica poslastica. Da ne bi bilo zabune, ‘slatkiše’ nećemo imati priliku svi sočno okusiti. Prste će polizati samo odlikaši(ce)!

Za razliku od Marsa, Venera se ne osjeća najbolje u Ovnu, i generalno gledajući stanje stvari na ‘tržnici ljubavi’ nije blistavo. Ego će najbrže propupati samoniklim narcisima, svima onima koji sliku svoju u ogledalcu učestalo cjelivaju.

Nakon što se on(a) zgodno stisne uz nas, vrlo brzo će se iz razloga raznih krenuti odljepljivati. Strah od gubitka slobode, nije sve uvijek po njegovom ili njezinom, sebičnost? Netko nas strastveno nadraži/navlaži, pa odustane. Nema gorega.



Ovnovi su u teškoj jurnjavi. Tko zna koga ste već k sebi prigrabili. Vi ste od onih koji se hvale s realiziranim ljubavnim trofejima. Ako nastavite bezglavo jurcati uokolo, vaša ljubavna zbilja postat će šizoidna. Sve vam se to događa samo zbog radi seksa.

Lavovi su in, a ne prave se važni. Djelujete bez djelovanja. Vaša vatrenozlatna aura sve o vama govori. Dok gordo koračate ulicom, pogledima vas gutaju znatiželjne oči. Vrlo ste blizu konačnog iskliznuća iz uobičajenog seksi ljubavnog kolosijeka.

Strijelcima je svanulo u svakom smislu pa i u ljubavnom. U nadolazećim danima, vaš strastveni žar će se rasplamsati. Kako to obično biva kada su prave stvari u pitanju, iskra simpatije između vas i njega ili nje, brzo će ispotencirati seksi vatromet!

Bikovi su out of system. Volite se strmoglaviti u tuđe međunožje i niste nježni. Takvi kakvi jeste, nepopravljivi ste uživatelj. Najgori ste u radnom okružju. Oštrim okularom promatrate koga biste lako (iz)okrenuli. U tome se sastoji cijela vaša radna memorija.

Djevice se raznoliko zabavljaju, kako koja i kako s kim. Vijest dana glasi – sve ste napokon odahnule. I Djevci se bolje osjećaju. Hoćete li štogod ubosti? Da li ćete se s kim piknuti? Čisto ste savršenstvo. Mnogi bi se s vama rado seksualno usavršavali.

Jarci crnu vunu predu. Prigovarate, a sebe ne vidite. Vrhovni ste sudac vrhovnog suda. O’ladite. Kardinalno ste zemaljski tip, samo lova, seksualno množenje i štošta fino izjest’. Univerzum postoji da bi vašem napumpanom egu udovoljio? Sjedi, jedan!

Blizanci kruže uokolo i snimaju situaciju. U super ste odnosima sa škvadrom iz lokalnog birca. Niste konobarili? Možda se isprobate i u tom sveopijajućem zanatu. Duge noge, minjak, štikle, fiju frizura… i ne gine vam uvodni fuk s poslodavcem!

Vage su medeno pekmezaste. Netko vam je rašarafio srce u fragmente, i ostavio vas da se sami snalazite. Stvarno vas je nogirao? Redovito ste vi druge ostavljali, i kad ste “zagrizli udicu”, legendarno ste dobili pedalu. Seks se da i odsanjati. Laku noć.

Vodenjaci su dobrostojeći u svakom pogledu. Razvili ste komunikacijske vještine do maksimuma i to specijalno one internetsko društvene. Selite se iz intimnih razloga na Havaje? Svrbe vas originalne ljubavne opcije. Seksate se tek tu i tamo, usputno.

Rakovi emocionalno kriziraju i slabo ne snalaze u pregruboj ovozemaljskoj stvarnosti. Introspektivno ste se zavukli u sebe i žalite se da vas drugi ne razumiju. Plašite se dodira i sve dok ste u istom takvom filmu, nitko vas neće prstom dotaknuti.

Škorpioni su skriveni ljubavni igrači, i nije ih lako proaktati. U posljednjih nekoliko tjedana bili ste u fatalnom elementu i tko zna koga ste sve očarali. Bajka je gotova. Sudarili ste se s istinom. Stižu vam na naplatu visoki računi za ilegalne seksi radnje.

Ribe su otplivale u ropotarnicu prošlosti. Mars i Venera napustili su Ribe i više niste hodajuća (tempirana) seksi bomba. Ako vam je dosta svega, mir će vam oplemeniti dušu. Što sijete, to imate. Do početka novog ciklusa oprašivanja, vježbajte strpljenje.