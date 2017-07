SEKSI HOROSKOP: Emotivni rakovi i pohotni ovnovi borit će se za mjesto gradonačelnika bludnog seksopolisa

Sa „zračnom“ Venerom u Blizancima, i „vodenim“ Marsom u Raku, neizbježno se suočavamo s vlastitim emocionalnim plimama i osekama. Jedno govorimo, a nešto drugo osjećamo, i uredno zbunjujemo sebe i sve oko sebe.

Mars je u Raku prgav i preosjetljiv, a Venera u Blizancima je površna i djetinjasta, i mnoge intimne priče neslavno će završiti iz tih ili sličnih razloga.

Ne zadržavamo se dugo na jednom mjestu. Tražimo nekog s kim bi podijelli svoje brojne interese, uključujući i one gimnastičarske, seksualno olimpijske!





Ovnovi više ne lutaju krivim ljubavnim kolosijecima. Zvjezdano gledajući, situacija na nebu ide vam u prilog. Vruće ljetne noći daju se fino rashladiti uz diskretno desertnu seksi klimu i atmosferu. Ovnovi ranoranioci, vole se ploditi u zoru. Za pozdrav Suncu.

Lavovi su poželjni ljubavni mački, a sezona ljetnog sparivanja upravo je započela. Mjauuuuuu. Seksi vruća lavica mačkica, ima jako visoke kriterije odabira, i dati će se omirisati tek nekom slavnom i (pre)bogatom liku na superluksuznoj jahtici. Zlatni ste.

Strijelci su otvoreni za intimnu suradnju. Lako se dogovorite s njim ili s njom oko svega, pa i u svezi seksa. Slobodni Strijelci i Strelice, djeluju emocionalno proaktivno prema drugima, i trud bi im se morao isplatiti. Hoće sigurno. Zvijezde su pravedne.

Bikovi nisu promiskuitetni. To što stalno surfate pornjavu, to se ne računa? U stvarnosti, da imate vremena i prilika, trošili biste sve po redu. Venera vam je otišla iz Bika, a i Mars će vas otkantati. Svoje ste odseksali. Do daljnjeg. Niste Supermen.

Djevice su racionalna stvorenja, i rijetko kad ih ponesu strastveni osjećaji. Niste proračunati, ekonomični ste. Ne želite gubiti vrijeme na nekoga tko vam ne odgovara. Seks vam nije prvi na pameti, ali ni posljednji. Negdje ste u sredini s prohtjevima.

Jarci teško podnose ovoljetno solarno prženje. Spas je u vodi. Rak, Škorpion, ili Riba? Rakovi su trenutno preagresivni, Škorpioni su vam opaka ego konkurencija, i ostaje vam jedino Riba. S Ribom igrajte samo nježno, i zaslužit ćete božanstveni fuk!

Blizanci su se strašno proljepšali. Venera tranzitira vaš znak, i seksi ste slatki za prste polizat. Živahni, zabavni i nestalni, danas ste tu, a sutra tko zna gdje. Ali, gdje god se objelodanili, vaš razigrani eros izaziva požare. Elementarna ste nepogoda.

Vage dolaze k sebi. Niste još skroz do kraja potpuno svoji, ali prosvijetliti ćete vi sebe sigurno, vrlo uskoro. Otkad je vani prevruće, više ne nosite gaćice i grudnjak ispod haljine? Muškarci padaju u nesvijest kad vas vide, a vi drhtite od uzbuđenja. Sve pet.

Vodenjaci se bude iz ljetnog sna. Netko ili nešto će vas protresti do srži, dotaknuti vam dušu, ali ne još, tek onaj tamo slijedeći tjedan. Do tada, uživajte u buđenju, pupanju, cvatu. Ljubite, dok traje. Jer, malo toga je vječno, u ovom prolaznom svijetu.

Rakovi turbulentno osciliraju u pogledu misli i emocija. Kako god bilo, svi su izgledi da opet živite u prošlosti. Stare ljubavne rane sporo vam zacjeljuju, a novih poljubaca nema na vidiku. Ili, možda ima? Osvježavajući seks, momentalno će vas revitalizirati!

Škorpioni su tiha voda koja brege dere. Mislite osjećajima, pa kud vas voda odnese. Ovaj put ste pogodili točno u sridu, i vaše ljubavno osvajanje bilo je uspješno. I, kuda zajedno putujete? Na pusti otočić. Samo voda, hrana i goli seks pod zvijezdama.

Ribe imaju bombastičan obim grudi, ako su Jupiterove Ribe. Neptunove Ribe, u tom su pogledu, mikrobiologija. Bez obzira na profil i obujam grudi, u srpnju biste mogli ostati blaženo trudni. Ako ste za, zvijezde su vam fino posložene. Bit će djevojčica…