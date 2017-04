SEKSI HOROSKOP: Ovnovi mirišu svježu lovinu, Škorpioni se educiraju na seksualnom veleučilištu

Mars je upravo ušao u radoznale i razigrane Blizance, a za koji dan će se i Venera „otrgnuti“ iz hladnog Saturnovog zagrljaja i vratiti u vatreni (number one) znak Ovna.

U najkraćim crtama, višetjedna kolektivna depresija nestaje i dezintegrira se. Sretno zagledani u svijetle ljubavne perspektive, više ne dišemo na škrge!

Život se ubrzava, otkrivamo nove „komunikacijske kanale“ u odnosima, a zvoni nam i kozmobioseksi budilica.





Ovnovi mirišu u zraku svježu ljubavnu lovinu. Krajem tjedna vraća vam se Venera, a Mars vam je od jučer dobrostojeći. Suzdržite se od strastvenog juriša, jer će se netko uplašiti i pobjeći nekome drugome u zagrljaj. Sve polako. Uživajte život dan po dan.

Lavovi se vraćaju na ljubavnu scenu, blještavo sjajni i zaigrani. I vi biste najradije, kao i Ovnovi, nešto novo i najnovije kušali. A da staru i trenutno postojeću vezu iznova pozlatite? Nevjerni ste u vašoj lavljoj glavi, a od glave do srca nije dalek put.

Strijelci imaju Marsa u opoziciji sa Suncem, i jedino ih Saturn koči i zaustavlja da adrenalinski ne polete od uzbuđenja. Ako krenete vrludati unaokolo, izgubiti će se u prašumi divljih strasti. Pitoni, udavi, boe. Čuvajte se otrovnih seksi ugriza, žena zmija!

Bikovi mogu odahnuti. Nesretni Mars ih je napustio, a vladarica „sretnica“ Venera im se približava. Veseli i debeli spontano se kotrljate kroz život. Netko vama sličan, nalik lopti, gleda u vas. Kad se „dvije gromade“ upoznaju i zbliže, sve ostalo je oplodnja.

Djevice žive u zoni sumraka, i teško su primjetljivi. Blijeda ste sjenka. Nedostaje vam zdrava ego snaga. Previše rada, premalo seksa, i život prolazi. Dosta vam je Riba. Želite Bika, Škorpiona ili Jarca. Ovaj „središnji“, uskoro će biti seksi vaš! Zaozbiljno.

Jarci su žilavi i tvrdi. Seksi ste aktivni i s + 60. Kakav ćete tek biti čelik u 2018., sa Saturnom u Jarcu. Kad se „stari panj“ zapali, dugo gori i isijava vatru. Usamljene, ako su vam noge prehladne, prigrlite k sebi kakvog starog rogatog Jarca. Nećete zažaliti.

Blizanci su istovremeno krenuli u više raznih pravaca. Imate energije, ali ste raspršeno dekoncentrirani, i to je problem. Prvo odradite jednu stvar do kraja, onda lijepo krenete dovršavati drugu, i tim redom sredite sve ostalo. A seksss? Urnebesan!

Vage će profitirati iz nadolazećih planetarnih utjecaja. Ako vam je život u neredu, a jest, eto vam prilike da osvježite pamet i očistite srce. Svjesni ste da ste neizbrušeni dijamant. Potreban vam je netko seksizgodan, s karakterom. Ima toga, tražite.

Vodenjaci ulaze u ljubavničku superformu. Dugo niste bili tako slatki i samosvojni kao ovih dana. Tko će se s vama osladiti? Ovan, Blizanci, Lav, Vaga…, za vas je zainteresirana brojna ekipa. Enigma će se sama razriješiti na prvom žešćem tulumu!

Rakovi su do jučer solidno živjeli. Vaša ljubavna zbilja iznenada je postala dramatično maglovita. Tko je koga potrošio i odbacio? Štogod vam se izdogađalo, život ide dalje. Netko novi vas motri svojim prelijepim okicama. Opet vi na plavušu?

Škorpioni su smiruju, i to je sretna vijest za sve koji sa Škorpionima imaju (ovog ili onog) posla. Ispekli ste ljubavnički zanat, i sada se educirate na seksualnom veleučilištu. Frajer stršljen bio bi vam idealan? Komarce ste već odavno diplomirali.

Ribe se osjećaju iscijeđeno, a slično i izgledaju. Tešku ljubavnu Venera Saturn priču privodite kraju, a uskoro vam stiže nova, Mars Saturnova. Erotski optimalno vlažni bit ćete u lipnju. Do tad, ne prašite se usput i bezveze. Da ne bi bilo neželjenih bebača.