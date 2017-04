SEKSI HOROSKOP: Bikovi imaju izvanbračne avanture, a Blizancima će libido uskrsnuti nakon Uskrsa

Merkur retrogradan u Biku, Venera i Saturn u egzaktnom kvadratu, Mars „na“ Algolu! Sve u svemu, nebeskozemaljska situacija nije nam ružičasto bajkovita. Mnogi od nas prolaze kroz intimnu dolinu suza, jer vjeruju (ili su vjerovali) jedino u novac, seks i tijelo.

Spolnost je dubokosežna snaga, koja stvara i odgovarajuće dalekosežne povezanosti. Iluzorno je vjerovati da možemo s nekim tek tako spavati, i da je sljedećega dana sve prošlo. Ništa nije prošlo.

Trebali bismo se odnositi s odgovornošću, poštovanjem i ljubavlju prema svojoj spolnosti i spolnosti partnera ili partnerice. Svi drugi, nevjerni strastveni puteljci, slijepe su avenije.

Ovnovi su poznati genijalci, koji vrlo često sve krivo odrade. Zabrljali ste puno toga, a povratka natrag na početni položaj više nema. Ili, možda, ipak ima? Tko će ga znat, osim vas jedinih. Vozite seksi paralel slalom, a sav snijeg već se poodavno rastopio.

Lavovi se prave (pre)strašno važni. Hodate ulicama grada i nos vam preponosni para oblake. A što tek s repom izvodite? Seksualno krizirate, i lagano ste isfrustrirani. Imate kratke noge i previsoke kriterije ljubavnog odabira. Čisti simetrijski disbalans.

Strijelci mislioci, lijepo su se upetljali u vlastite misli. Možda na kraju krajeva otkrijete novu mudroliju bivstvovanja. Jedini put je uvis?! Ipak, „hranite životinju“, dajte tijelu ono što traži, dopustite nagonskoj sili da živi. I sa svim tim, strogooo, pamet u glavu.

Bikovi su preslatki od previše šećera. Nedostaje vam soli, i to u glavi. Ne pitate se zašto vam se događa, to što vam se zbiva u životu. Samo vi nastavite pretjerano konzumirati „slatkiše“, pa ćete vidjeti do kud će vas sve izvanbračni seks dovesti.

Djevice bi se rado prasnule, ali nemaju se s kim. Toliko milijardi ljudi živi na Zemlji, a vi ste solo. Previše pričate o bolestima, inficirani ste politikom, radite prekovremeno, i uporno se pitate tko vam krade seksualnu snagu i zašto ste izgubili moć privlačnosti.

Jarci nisu u lošoj formi. Vaše ljubavne želje su brojne i raznolike. Vaš interes za seks raste iz dana u dan. Netko će vam erotski senzualno oplemeniti život. Djevica, Škorpion ili Riba? Prvi i posljednji najvjerojatnije neće. Znači Škorpion? Pogodili ste.

Blizanci čekaju start u novi život. Uskrsnuti ćete koji dan nakon Uskrsa. Strast elektrizira mozak, pale se „lampice“ koje su dugo bile zgasnute, ugledali ste više seksizgodnih opcija. Koga izabrati? Kojim putem krenuti? Vaše srce sve najbolje zna.

Vage se još oporavljaju od prošlotjedne noći punog Mjeseca. Zabrazdili ste i posijali se s ponedjeljka na utorak, a danas je subota ili već nedjelja. Uskrs je tu, a vi ste u neredu. Ako „farbate jaja“ najprekrasnije od svih, sve će vam biti oprošteno. Sretni?

Vodenjaci su tromi i letargični, ali neće to moći sebi raditi još zadugo. Apstraktne radnje više vam ne prolaze. Nebo će vas natjerati da se pokrenete, i to u više raznih pravaca. Ako ste se pobrinuli da imate što za jesti, na red vam dolazi seksualna glad!

Rakovi su relativno dobrostojeći, i uglavnom se na ništa ne žale. Skroz fino se s njim ili s njom seksualno navodnjavate. Oboje ste optimalno vlažni po cijelome tijelu. Ako uz sve to, imate u vlasništvu i kućicu u cvijeću pored rijeke ili jezera, sve imate.

Škorpioni su pri kraju snaga. Energetski ste istrošeni. Ni novac vas više ne interesira. Nova seksi pričica inspirirati će vas da svim srcem zavolite život. Blizanac ili Blizanka? Dobro bi vam došao netko vrludav i vibrirajući, da ga nježno šarafite.

Ribe izgledaju kao okamine. Blijeda lica bauljate uokolo. Tek u sumrak prodišete. Omilio vam se noćni život. U moru raznih likova i faca, nježno ste se sljubili s naljepšom prijateljicom ili sa (pra)starim frendom? Sigurno je da ništa nije skroz ziher.