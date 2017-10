Evo što morate znati o imunitetu i kako ga ojačati

Sezona prehlada i viroza je započela, a epidemiolozi su najavili i dolazak nikad gore sezone gripe.Evo što je dobro znati o imunitetu, kako ga osnažiti i kada posegnuti za vitaminima i mineralima

Jesenske viroze i prehlade posljednjih dana haraju diljem Hrvatske i mnogi se bore s povišenom tjelesnom temperaturom, začepljenim nosom, bolovima u mišićima, umorom, gubitkom energije. Kako svake sezone kruži 200-injak virusa i prosječno se prehladimo dva do tri puta godišnje, teško je spriječiti zarazu. Užurbani način života, stres, loša prehrana i manjak kretanja slabe imunitet koji treba potporu kako bi se izdržali svi napori. Donosimo odgovore na najvažnija pitanja o imunitetu i kako ga osnažiti.

Što učiniti za dobar imunitet?

Najvažnije je hraniti se raznovrsno i uravnoteženo, vježbati i stres svesti na minimum. Za pravilan rad imunološkog sustava nužnim se smatra prisutnost cinka, željeza, bakra, selena, vitamina A, B6, C i E. Većina ovih nutrijenata nalazi se u voću, povrću, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i sjemenkama. Ako ponekad nemate vremena za kvalitetne i uravnotežene obroke, osigurajte se dodatnim vitaminsko-mineralnim pripravkom i, posebice, vitaminom C.

Kada posegnuti za nadomjescima vitamina i minerala?

Jednolična prehrana i razdoblja pojačanog stresa i napora, kao i praćenje redukcijskih dijeta razlog su za uzimanje potpore u vidu pripravaka za jačanje imuniteta. Većina proizvoda djeluje preventivno, ali mogu pomoći i kada simptomi već nastupe u smanjenju njihova trajanja i intenziteta.

Kako odabrati što nam je potrebno za jačanje imuniteta?

Najbolji način za odabir adekvatnog pripravka je savjetovanje s nutricionistom ili liječnikom koji će na temelju prehrambenih navika i životnog stila moći savjetovati doziranje određenog proizvoda.

Koliko nam za podizanje i održavanje imuniteta mogu pomoći vitaminski, multimineralni i ostali suplementi?

Iako se multivitaminski pripravci često smatraju tek dobrim marketinškim trikom, postoje dobro postavljena istraživanja koja ukazuju na jasnu korist ovih pripravaka. Dobar dodatak prehrani koji sadrži sve potrebne nutrijente u adekvatnim dozama korisna je pomoć kod prevencije nedostataka i optimiranja prehrane te u jačanju imuniteta, a istraživanja su pokazala da najviše koriste kroničnim bolesnicima i osobama starije dobi.

Kako odabrati pouzdane vitaminske pripravke

Neka vaš odabir uvijek budu provjereni, registrirani, certificirani proizvodi s jasno navedenim sastavom, dnevnom dozom i rokom valjanosti. Dobro je uzimati pripravke s produljenim oslobađanjem, poput Plivit Totala, koji će tijelu tijekom duljeg vremenskog razdoblja osiguravati preciznu količinu nutrijenata. Plivit Total tablete sadrže veliku dozu vitamina (između 100 i 300% preporučenog dnevnog unosa) te minerale i esencijalne aminokiseline koji se ne oslobađaju odmah već tijekom najmanje osam sati. Dovoljno je popiti jednu tabletu dnevno.

Bi li takve preparate bilo dobro uzimati kontinuirano tijekom cijele godine kako bismo uvijek održali imunitet u punoj snazi?

Za većinu dodataka prehrani vrijedi pravilo da ih se uzima dva, tri mjeseca, a onda valja uzeti stanku.

Koliko nam treba vitamina C dnevno?

Najbolje je kombinirati unos vitamina C hranom i iz dodataka prehrani. Dnevna preporučena doza vitamina C iznosi 80 miligrama. Smatra se da je pušačima potrebno dodatnih 35 miligrama zbog pojačanog oksidativnog stresa i drugih metaboličkih razlika. Najveća dopuštena količina unosa vitamina C je 800 miligrama dnevno. Povišen unos vitamina C može koristiti ljudima čija prehrana nije adekvatna, ljudima starije dobi, alkoholičarima, pušačima, ljudima koji uzimaju droge, boluju od AIDS-a, hipertireoidizma, tuberkuloze, ljudima pod stresom, onima koji se oporavljaju od operacije, imaju opekline ili rane, ljudima na dijalizi te izloženima zagađenjima iz okoliša.

Koji vitamini mogu pomoći kod učestalog umora i tjelesnih napora?

Kod pojačanog osjećaja umora i tjelesnih i mentalnih napora pomoći će vitamini skupine B (B1, B2, B3, B5), u održavanju zdravlja kože pomoći će vitamini B2, B3, B5, a zaštitnici srca i krvnih žila su B6 i B12. Svaki član obitelji B-kompleksa ima posebna terapijska svojstva, a zajedničko im je da su odgovorni za stvaranje energije izdvajanjem goriva iz ugljikohidrata, bjelančevina i masnoće u hrani. Također, u prirodi ih nalazimo zajedno. Nedostatak jednog ili više članova vitamina B na neki način ometa energijski metabolizam i, naposljetku, utječe na zdravlje. S druge strane, kada u tijelu imamo dovoljno B vitamina, sretni smo i zadovoljni, dobro spavamo i imamo dovoljno energije.