Evo kako uz jednostavne navike možete mnogo učiniti za svoje zdravlje i biti zdrav kao lav

Zdravlje je najvrjednije što imate i zato već danas počinite više brige voditi o sebi. Što možete učiniti? Bolje se hraniti, manje pušiti, više se kretati, dovoljno spavati, pa čak se i više zabavljati te manje biti pod stresom

1. Jedite zdravije

Nema isprike da ne počnete jesti zdravije i redovitije. Poželjno je najmanje četiri do pet obroka voća i povrća dnevno, i to, po mogućnosti, bogatog vlaknima (korisno može biti konzumiranje voća s korom, naravno nakon što ste ga dobro oprali). U svakodnevnoj prehrani mora biti uključeno i puno namirnica s antioksidativnim svojstvima (najbolje je voće i povrće) koje štite stanice od starenja, a time i gotovo od svih bolesti. Također, svakako na jelovnik barem jednom tjedno uvrstite ribu koja je bogata dobrim masnoćama – omega-3 masnim kiselinama. Jedite sezonske namirnice, koristite što je više moguće maslinovo ulje.

2. Vježbajte barem 30 minuta dnevno

Dovoljno je samo pola sata dnevno bilo kakve fizičke aktivnosti. Pola sata srednje aktivnosti pet puta tjedno je sasvim dovoljno kako biste ostali zdravi. To je 150 minuta tjedno, a može uključivati i kućanske poslove, rad u vrtu, hodanje, trčanje… Primjerice, 10.000 koraka dnevno pozitivno utječe na vaše zdravlje, a želite li smršavjeti hodajte 16.000 koraka nešto bržim tempom. Američki Fakultet sportske medicine predlaže vježbanje od 20 do 60 minuta tri do pet puta tjedno sa 55% – 80% snage. To treba biti pretežno aerobna aktivnost (lakša i duža, puls ne smije biti previsok) s malo vježbi snage i otpornosti.

3. Prestanite pušiti

Svake godine od zdravstvenih posljedica uzrokovanih pušenjem umire pet milijuna ljudi, više od 13.000 dnevno. Procjenjuje se da će do 2030. godine zbog posljedica pušenja umirati osam milijuna ljudi godišnje! Na temelju te spoznaje u razvijenim zemljama broj pušača se smanjuje, no u Hrvatskoj je pušenje i dalje velik problem. Osvijestite ga i odlučite prestati pušiti. Sa svakim dimom cigarete u tijelo se unosi 4000 raznih kemikalija, od kojih je tristotinjak pouzdano kancerogeno. Trovanju je najizloženiji dišni sustav, ali nema zapravo nijednog organa ili sustava organa koji je pošteđen negativnog utjecaja duhanskog dima. Nema organa u tijelu koji nije pogođen lošim učincima pušenja, s tim da se rizici izazvani pušenjem progresivno povećavaju s brojem popušenih cigareta. Onaj tko puši 20 cigareta dnevno nije dvostruko ugroženiji od onoga koji puši deset, već četiri puta više. Nema čarobnog štapića ni magične pilule koji će pušaču pomoći da cigareti zauvijek kaže zbogom. Za prestanak pušenja potrebna je prije svega čvrsta odluka, a kod teških ovisnika o cigareti za olakšavanje apstinencijske krize potrebni su i dodatni poticaji, poput specijalnih guma za žvakanje, hipnoze ili određenih lijekova.

4. Pazite na tjelesnu težinu

Snizite li tjelesnu težinu npr. za samo 10%, znatno se smanjuju krvni tlak, kolesterol i rizik za razvoj šećerne bolesti. Ako imate problema s prekomjernom tjelesnom težinom, a još uvijek niste svjesni opasnosti i trebate motiv za mršavljenje mogla bi vas potaknuti činjenica da debljina nosi mnoge rizične faktora za nastanak mnogih teških bolesti! Smatra se da će odrasla osoba s indeksom tjelesne mase koji je jednak ili veći od 35 u prosjeku živjeti od 8 do 13 godina kraće od osobe optimalne tjelesne težine. Dijabetes, srčane i krvožilne bolesti, tumor, osteoartritis, spolne disfunkcije…. samo su neke od zdravstvenih tegoba koje se mogu javiti kao posljedica prekomjerne težine.

5. Pazite na tlak!

Srce je emotivan organ i ono odražava vaše osjećaje podižući i snižavajući tlak. I užitak i neugoda mogu gornji tlak podignuti i do 180 ili više, no te dvije emocije ipak na različit način djeluju na srčani aparat. Brojne su studije pokazale da žene koje su po prirodi razdražljive imaju trostruko veći rizik od infarkta: višak adrenalina koji se luči u njihovu organizmu uzrokuje sužavanje žila te, ako u njima uz to ima ateroskleroznih plakova, može doći do njihova potpunog začepljenja, što uzrokuje moždani udar ili infarkt.

6. Stres svedite na minimum

Određena razina stresa uvijek je prisutna u našoj svakodnevici. Gotovo ga je nemoguće potpuno izbjeći, pogotovo s današnjim načinom života, a većina nas to ne bi zapravo željela. Naime, koliko god to čudno zvučalo, stres na neki način doživljavamo kao začin u našem životu jer ga on čini uzbudljivijim, napetijim i zanimljivijim. Ipak, ako trajanje i količina stresa izmaknu kontroli i postanu prekomjerni, to može ozbiljno ugroziti zdravlje i narušiti kvalitetu života. Fizički i psihički stres mogu dovesti i do razvoja ozbiljnih bolesti, a štetne posljedice djelovanja stresa, pogotovo kroničnog, odražavaju se na svakom organu i svim tjelesnim funkcijama. Osobe izložene dugotrajnom stresu, čak i ako je on slabijeg intenziteta, izložene su i do šest puta većem riziku od razvoja depresije već u roku od mjesec dana. No, osim depresije, stres može biti uzrokom cijelog niza psihičkih i emocionalnih poremećaja, od nesanice, razdražljivosti i anksioznosti do

poremećaja osobnosti. Visoka razina stresa može izazvati prekomjerno ispadanje kose, kao i pojavu nekih oblika ćelavosti. Česti simptomi stresa su afte i ranice u usnoj šupljini, kao i prekomjerna isušenost usne šupljine. Osim toga, danas se zna i da stres povećava rizik za razvoj bolesti desni koje s vremenom mogu dovesti do gubitka zubi. Kad smo često pod stresom, lučenje stresnih hormona adrenalina i noradrenalina opterećuje srce. S vremenom mogu nastati nepravilnosti u radu srca (srčane aritmije), bolovi u predjelu srca u miru i naporu (angina pectoris), a na kraju i srčani infarkt. Dugotrajni stres može poremetiti rad probavnog sustava, nadražiti debelo crijevo i uzrokovati proljev, zatvor, grčeve, nadimanje ili gastritis.

7. Obavljajte redovito osnovne preglede

Odlasci u kino ili na kavu su vaš normalni đir, ali ne i redovni liječnički pregledi? Pa, želite li i dalje pucati od zdravlja i biti sposobni za duge noćne izlaske i happy hourse, počnite odlaske okulistu, ginekologu i vađenje krvi dogovarati jednako revno i redovito kao i izlaske s prijateljima. Potrebne rutinske kontrole zdravlja trebate obavljati i onda kad ste najzdraviji i kad se osjećate najbolje, a ne tek kad vas stisne neki problem.

8. Uzmite dopunsko zdravstveno osiguranje

