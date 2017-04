NOVITET NA FACEBOOKU UNIŠTAVA NAJBOLJU STVAR: Nema više anonimnog špijuniranja bivših

Novitet na Facebooku uništio je jednu od najboljih stvari ove društvene mreže – anonimno ‘špijuniranje’ prijatelja bez da vas oni uhvati.

Kada gledate ‘Stories’ – ‘priču’ koja se sastoji od jedne ili više slika (ili kratkih videa) i aktivna je 24 sata, prijatelj će znati da ga promatrate. Tako to funkcionira i na drugim društvenim mrežama (uključujući i Snapchat i Instagram), no kod Facebooka je to malo problematično.

“Popis prijatelja koji su gledali moj sadržaj je neugodan i uključuje neke ljude s kojima vjerojatno ne bih čavrljao ni da ih sretnem na zabavi. To je OK i cijenim preglede. No neke od vas nisam vidio od osmog razreda, a sada gledate moje mačke”, jasan je Damon Beres.

Super stvari, ali promašena platforma

Facebook je div, the društvena mreža. Monolitna snaga koja sve koje poznajete gura u interaktivnu bazu fotografija, statusa i videa. Problem je u tome što Facebook ne želi da ga tako doživljavate – Facebook, izgleda, želi biti mjesto na kojem ćete čavrljati s prijateljima i uživati.

Zato čini sve što može da bi nadmašio Snapchat – manjeg rivala koji se specijalizirao za prisnije poruke. No priče jednostavno nemaju smisla na društvenoj mreži na kojoj ste godinama i desetljećima skupljali poznanike.

Filtrira statuse, ali ne i ‘Storiese’

Facebookovi algoritmi su dovoljno pametni da vam News feed pune ljudima i brendovima koji su vam zanimljivi, no kod Storiesa je prilično drukčije.

Priče bi trebale prikazati vas, necenzurirane i u trenutku – što je malo nezgodno ako vam je publika lik s kojim ste išli u osnovnu, profesor hrvatskog iz srednje, najbolji prijatelj, cura s kojom ste proveli jednu noć i vaš šef.

Iako je uloga Facebooka povezivanje ljudi, ipak je iluzija anonimnosti važna za ovu platformu.

Bilo da skrolate kroz svoj news feed i zabavlja vas status vječito duhovitog korisnika s kojim niste uživo progovorili već pet godina, ili poskrivećki pregledavate profil bivšeg (ne lajkajući ništa kako se ne biste odali), većina ljudi Facebook koristi upravo kako bi poskrivećki promatrala.