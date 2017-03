HVALA GOOGLEU: Internet je postao malo manje naporan

Do sada su se na internetu često koristili razni alati kako bi se provjerilo da li određenu uslugu traži prava osoba ili bot.

Radilo se o nužnome zlu, a jedan od najčešće korištenih alata bio je Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – potpuno automatizirani javni turingov test za razlikovanje računala od ljudi), koji je tražio tipkanje teško razumljivog teksta kako bi korisnici dokazali da su ljudi, piše Independent.

Google vam je upravo olaksao dokazivanje da niste robot

Koristi tehnološkog napretka





Kako su botovi postajali sve pametniji, i testovi su bivali sve teži, a samim time i sve iritantniji. No u Googleu vjeruju kako je njihova tehnologija postala dovoljno inteligentna da joj nisu više potrebne dodatne provjere kako bi primjetila nalazi li se u interakciji s ljudskim bićima ili botovima.

Tako će od sada automatski puštati ljude dok će botovima i dalje spriječavati ulazak.

Takva je odluka razveselila mnoge, jer je ispisivanje teško čitljivog teksta često bilo dosta iritantno.