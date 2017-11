VIŠE OD MILIJUN LJUDI UGROŽENO ZBOG WHATSAPPA: Jeste li i vi skinuli ovu lažnu aplikaciju?

Lažna verzija popularnog WhatsAppa preuzeta je više od milijun puta s Google Play trgovine prije no što su je nadležni uklonili.

Radi se o aplikaciji koja se zove ‘Update WhatsApp Messenger’ te se naoko činilo da iza nje stoji ista tvrtka koja stoji iza originalne aplikacije. No, korisnici Reddita dali su se u istraživanje pa su otkrili kako se u kodu ipak vidi da je ime developera lažne aplikacije ipak drugačije od imena pravog developera.

No, prosječni korisnik to nije mogao na prvu znati budući da su u lažnoj aplikaciji umjesto razmaknice stavili znak koji izgleda kao razmak, ali to ipak nije.

Googleov app store je aplikaciju uklonio, ali ne zna se kakva je šteta nanesena korisnicima koji su je skinuli.



Ističe se kako korisnici WhatsAppa koji novu verziju skidaju automatski nisu zhvaćeni ovom prevarom.