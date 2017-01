POPUT TAPETE: Televizor toliko lagan da ga možete objesiti magnetima

LG je predstavio cijelu seriju uređaja pomoću kojih bi pametan dom postao još pametniji, uključujući i radikalni ultratanki TV koji se može ‘objesiti’ na magnete.

Ultratatanki LD-ov Signature OLED W televizor debljine je od samo 2.57mm kod 65-inčnog modela, i prislanja se bez problema direktno uza zid kako bi stvorio iskustvo “gledanja kroz prozor u drugi svijet”. LG će reklamirati ovaj televizor, kojemu još nije određena cijena, kao ‘tapeta’ TV.

LG predstavio najveći OLED televizor na svijetu

Kako bi se izbjegli brojni kablovi, TV ima samo jedan kabel koji ide do zvučnog stupa, koji ima sve normalne konektore, piše Daily Mail.



Ima ugrađeni Wi-Fi i četiri HDMI porta, zajedno s 4K videom i HDR tehnologijom, a moći će se kupiti i u 77-inčnoj verziji. Operativni sustav pametnog TV-a je pojačana verzija webOS-a: webOS 3.5.

Predstavljen je i LG 4K Blu-Ray player, koji streama sadržaj s preciznijem detaljima nego ijedan uređaj do sada.

Cijela paleta pametnih kućanskih uređaja

David VanderWaal, dopredsjednik marketinga u LG–u, otkrio je i kako će kućanski aparati ove tvrtke imati “napredno WiFi spajanje” od početka ove godine. To bi značilo kako će uskoro biti “deseci milijuna pametnih spojenih uređaja”.

Tvrtka je predstavila brojne proizvode koji bi trebali poboljšati svakodnevni život korisnika na tiskovnoj konferenciji u Las Vegasu ove srijede. Mnogi od tih proizvoda opremljeni su LG DeepThiQ sustavom. Ovaj sustav omogućuje kućanskim aparatima da uče dok rade, koristeći senzore u stvarnom vremenu kako bi primjetili sitne detalje o načinu na koji vodimo život.

Tako pametni usisavač može naučiti gdje se nalaze predmeti u sobi kako bi ih znao izbjeći u budućnosti. A ako mu se na putu nađe ljudska noga, “pristojno će zamoliti da se pomakne u stranu”, kaže VanderWaal.

Predstavljene su i pametne perilice rublja, koje mogu osjetiti tvrdoću vode, količinu prašine, i druge faktore iz okoliša kako bi prilagodile ciklus ispiranja i temperaturu.

A pametni klima uređaj će “naučiti gdje vaša obitelj provodi najviše vremena te će fokusirati svoju energiju tamo kako bi obitelji bilo što ugodnije”.

Hladnjak kupuje za vas

InstaView hladnjak ima 29-inčni HD touch screen ekran, koji vam pokazuje recepte, video, te vam čak omogućuje i da preko njega obavljate kupovinu. Uz to je opremljen i s amazonovom pametnom pomoćnicom Alexom.

Pametni hladnjak ima kamere unutra tako da vam može pokazati što se sve nalazi u njemu bez da otvarate vrata i trošite energiju. Može vam čak reći i kojih vam je namirnica ponestalo, a koje još imate. Ako vam se ne da ići u trgovinu, Alexa će sama naručiti namirnice nakon jednostavne glasovne zapovjedi.

Pametni roboti

LG je predstavio i brojne svoje robote, uključujući i preslatkog Hub Robota, koji koristi Alexinu tehnologiju prepoznavanja glasa kako bi vas spojio s drugim uređajima.

Hub Robot djeluje kao “inteligentno središte za obavještavanje i ulazna točka u pametnu kuću”, te čak može uključiti i druge uređaje, poput usisavača, kad vi niste kod kuće.

Tvrtke je prikazala i robote za izvan kuće, uključujući robota za košnju travnjaka, kao i jednog za čišćenje velikih javnih prostora, poput zračne luke.

Uz to, predstavljen je i Airbot, robot vodič u zračnoj luci, koji je rekao okupljenima kako će pomagati putnicima na Međunarodnoj zračnoj luci Incheon. Može usmjeravati putnike na pravilne izlaze, te im čak i govoriti koliko će im vremena trebati do dođu do njih.