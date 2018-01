VLAŠIĆEV TRENER NIJE KRIO LJUTNJU NAKON PORAZA: ‘Razočaran sam zbog neprofesionalizma svojih igrača’

“Tottenham je momčad koja je sposobna postići puno golova, međutim danas su do tih golova trebali doći na puno teži način”, rekao je Allardyce

VIDEO, TOTTENHAM BEZ PROBLEMA SVLADAO EVERTON: Kanea zabio dva gola i upisao se u povijest lige

Trener Evertona Sam Allardyce nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi u porazu od Tottenhama 4-0. Logično, s obzirom na rezultat. Ali Big Sam nije propustio priliku kako bi dobrano izkritizirao svoje igrače:

“Mislim kako je prijelomni trenutak bio njihov drugi pogodak. Mislili smo da se radi o zaleđu i to nas je dokrajčilo. Međutim, to nije razlog da se predamo i zanemarimo obrambene zadaće. Nakon toga, većina mojih igrača je odlučila odustati od obrambenih zadataka i duboko sam razočaran zbog neprofesionalizma svojih igrača. To je nedopustivo i nadam se da će igrači shvatiti kako je ovo posljednji put da se to dogodilo”, rekao je Allardyce nakon utakmice i dodao:



“Tottenham je momčad koja je sposobna postići puno golova, međutim danas su do tih golova trebali doći na puno teži način. Morat ćemo se uozbiljiti i krenuti ispočetka”, prenosi Daily Mail.