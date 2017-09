VEZNJAK REALA POTPISAO NOVI UGOVOR: Zbog jedne stavke ni PSG mu neće prići blizu

Otkako je Real Madrid preuzeo Zinedine Zidane politika kluba znatno se promijenila.

Kupovanje skupih zvijezda je zaustavljeno, a klub se okrenuo mlađim igračima i domaćim uzdanicama.

Madrid su ovog ljeta među ostalim napustili Alvaro Morata, Danilo, James Rodriguez, Pepe i Fabio Coentrao.

Stigli su tek mladi Španjolac Dani Ceballos te 19-godišnji Francuz Theo Hernandez.



Poslije završetka ljetnog prijelaznog roka Real je krenuo u akciju obnove ugovora svojim igračima.

Do sada su to napravili Isco, Marcelo, Varane, Dani Carvajal, Karim Benzema i sam Zidane, a u četvrtak je objavljeno da je to napravio i Marco Asensio (21).

On je briljirao krajem prošle sezone, a bio je i jedan od junaka pobjede nad Barcelonom u španjolskom Superkupu.

Novim ugovorom produžio je vjernost do 30. lipnja 2023. godina.

Poželi li ga netko ranije dovesti morat će, tvrdi As, izdvojiti 700 milijuna eura. Toliko mu navodno iznosi otkupna klauzula.

Real je, inače, prošle sezone obnovio ugovore s Lucasom Vazquezom, Garethom Baleom, Tonijem Kroosom, Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom.