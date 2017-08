SIGURAN NA OTVARANJU: Karlović izborio 2. kolo i ogled protiv bivšeg člana Topa 5 svjetskog poretka

Hrvatski tenisač Ivo Karlović plasirao se u 2. kolo ATP turnira tenisača iz serije Masters 1000 u Cincinnatiju nakon što je u susretu 1. kola svladao Čeha Jirija Veselog sa 6-3, 3-6, 7-5 nakon sat i 41 minute igre.

Karlović je do druge pobjede protiv Veselog u njihovom četvrtom međusobnom susretu stigao zahvaljujući sjajnom serviranju u 14 od 15 svojih servis gemova. Div sa Šalate ukupno je pogodio 29 asova, a u prvom i trećem setu izgubio je samo po dva poena na svom početnom udarcu, dok je jedini loš servis-gem “platio” gubitkom osmog gema drugog seta, a samim time i te dionice igre.

Karlović je dobro otvorio dvoboj, već u prvom servis-gemu Veselog imao dvije “break-lopte”, no nije ih iskoristio. Ipak, vrlo je brzo dobio novu priliku u šestoj igri koju je iskoristio.

Mogao je naš veteran lakše doći do pobjede, ali kod rezultata 3-3 u drugom setu nije uspio iskoristiti “break-loptu”, da bi odmah u sljedećoj igri izgubio servis pa se ušlo u treći set.



U prvih devet gemova odlučujućeg seta server je izgubio samo tri poena, Karlović dva, a Vesely jedan. No, u dva servis-gema kada je servirao za ostanak u meču Čeh više nije bio tako siguran. Kod 5-4 za Karlovića bilo je 30-30, no Vesely je ipak poravnao na 5-5, da bi kod 6-5 za našeg igrača Karlović s dva uzastopna poena osvojena na prvi servis Veselog stigao do 15-40 te je iskoristio drugu meč-loptu.

U 2. kolu Karlović će igrati protiv Francuza Jo-Wilfrieda Tsonge.