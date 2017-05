ROLAND GARROS: Karlović i Martić saznali imena suparnika

Hrvatska 26-godišnja tenisačica Petra Martić (WTA – 285.) koja je u petak svladala Belgijku Marynu Zanevsku sa 7-6 (3), 6-7 (2), 7-6 (5) i probila se u glavni ždrijeb Roland Garrosa, u 1. kolu glavnog turnira za suparnicu je dobila 30-godišnju Ukrajinku Katerynu Bondarenko (WTA – 92.), dok će Ivo Karlović igrati protiv 18-godišnjeg Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP – 202.).

Martić i Bondarenko se nikada nisu susretale na WTA turnirima. Našoj tenisačici je najbolji rezultat u Roland Garrosu osmina finala iz 2012. godine, dok je Bondarenko na Grand Slam turnirima najbolji rezultat ostvarila 2009. na US Openu, kad se domogla četvrtfinala.

SEDMERO HRVATA U PARIZU: Ovo su suparnici našim uzdanicama na startu Roland Garrosa

Ždrijeb je Ivi Karloviću namijenio igrača iz kvalifikacija, a to će biti 19 godina mlađi Grk Stefanos Tsitsipas, koji je još u četvrtak izborio svoje mjesto u glavnom turniru. Tsitsipasu će to premijerni nastup na Grand Slam turnirima, dok će hrvatskom veteranu to biti 12. pariški nastup, a ukupno 51. Grand Slam turnir.



Mečevi glavnog turnira u Roland Garrosu započinju u nedjelju, 28. svibnja, kad će na rasporedu biti po 16 pojedinačnih mečeva u muškoj i ženskoj konkurenciji.