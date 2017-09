RAFAEL NADAL OSVOJIO SVOJ 16 GRAND SLAM NASLOV: Legendarni Španjolac pomeo Kevina Andersona

Španjolac Rafael Nadal pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena.

Nadal je u finalu nakon dva sata i 27 minuta igre pobijedio Južnoafrikanca Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4 osvojivši svoj 16 Gran Slam naslov pri čemu treći na US Openu. U New Yorku je slavio i 2013. i 2010. godine, a još jednom je bio u finalu (2011).

Nadalu je ovo bio ukupno 74. osvojeni turnir u 109. finalu.



Andersonu je već ulazak u finale najveći uspjeh na jednom od četiri najveća svjetska turnira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Opena), a do sada je najdalje stigao do četvrtfinala i to upravo u New Yorku 2015. godine.

Nadalu i Andersonu je ovo bio peti međusobni ogled i peta Nadalova pobjeda pri čemu je Anderson osvojio samo jedan set.