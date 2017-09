‘O TOME JOŠ NISMO RAZGOVARALI’: Marin Čilić progovorio o nastupu za reprezentaciju u budućnosti

Hrvatska Davis Cup vrsta izborila je ostanak u elitnoj Svjetskoj skupini nakon što je u Bogoti pobijedila Kolumbiju sa 4-1, a junak je bio Marin Čilić, koji je slavio u oba pojedinačna meča te u paru s Nikolom Mektićem.

“Došli smo po pobjedu i ostvarili smo je na lijep način. Protiv Giralda sam odlično servirao, možda i najbolje u Davis Cupu. Servirao sam pametno i kontrolirano, imao sam visok postotak prvog servisa, i potpuno sam kontrolirao meč”, kazao je Čilić koji je u nedjelju svladao najboljeg kolumbijskog igrača Santiaga Giralda sa 6-3, 6-4, 6-4 i tako je donio pobjednički bod Hrvatskoj.

Četvrti bod, u dvoboju bez rezultatske važnosti, donio je debitant Viktor Galović, koji je sa 6-4, 2-6, 6-2 slavio protiv Alejandra Gonzalesa.

“Želim se zahvaliti cijeloj ekipi, uživao sam cijeli ovaj tjedan. Dobili smo i novaka u ekipi, Viktora Galovića. On je odličan dečko i nadam se da će se nastaviti uspinjati na ATP listi i da ćemo ga još viđati u sastavu reprezentacije. Što se tiče nastupa za reprezentaciju u sljedećoj godini, o tome još nismo razgovarali. Prerano je za to, jer ima puno vremena do veljače kada je prvo kolo Davis Cupa. U srijedu je ždrijeb, a mi smo nositelji. Nadam se dobrom ždrijebu i nastavku dobrih rezultata, također i da ćemo osvojiti Davis Cup, što bi bio ogroman uspjeh”, zaključio je Čilić.