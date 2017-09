HRABRO SE DRŽAO, ALI NIJE IŠLO: Škugor izgubio u maratonskom meču, Kolumbija se vratila u igru

Nakon prvoga dana susreta za ostanak u Svjetskoj skupini Davis Cupa tenisača rezultat između Kolumbije i Hrvatske u Bogoti je 1-1.

Hrvatsku je u vodstvo doveo Marin Čilić koji je uvjerljivo sa 6-1, 6-4, 6-1 svladao Alejandra Gonzaleza za sat i 50 minuta igre. No, potom je Santiago Giraldo nadigrao Franka Škugora sa 6-4, 4-6, 5-7, 6-4, 6-2 nakon tri sata i 49 minuta igre.

Sjajna igra u drugom i trećem setu

Giraldu je za osvajanje prvoga seta dovoljan bio jedan break koji je ostvario u trećoj igri. Tijekom čitave prve dionice meča Škugor niti jednom nije uspio zaprijetiti oduzimanjem suparnikova servisa, dok je on bio suočen s 0-40 kod vodstva Giralda od 5-3. Bile su to ujedno i tri vezane set-lopte, no 29-godišnji Šibenčanin se dobrim servisima uspio izvući.

U drugom je setu Škugor zaigrao mnogo bolje na suparnikovom servisu, a stalni pritisak je urodio plodom kada je Giraldo servirao za ostanak u setu. Već kod rezultata 4-3 Škugor je imao dvije break-lopte koje je Giraldo uspio neutralizirati odličnim servisima, no kod 5-4 Škugor je ostvario break bez izgubljenog poena.

🇨🇴 Santiago Giraldo defeats 🇭🇷 Franko Skugor 64 46 57 64 62 to draw Colombia back level with Croatia at 1-1! #DavisCup pic.twitter.com/6pZ47ldeFh — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2017

Nažalost, u treći set Škugor nije krenuo onako kako je završio drugi. Upravo suprotno, izgubio je svoj servis odmah u prvoj igri. Uslijedio je ‘re-break’ za 1-1, no onda je Giraldo još jednom oduzeo servis Škugoru za vodstvo od 2-1. Ipak, Škugor se uspio pribrati, do kraja seta čvrsto držati svoj servis, te napraviti veliki preokret. Giraldo je kod svog vodstva od 4-3 spasio dvije break-lopte našeg igrača i stigao do prednosti od 5-3. No, uslijedio je veliki niz od čak četiri Škugorova gema zaredom kojima je naš igrač dobio treći set i stigao nadomak pobjede.

Shrvao ga umor

Nadomak je i ostao, jer je i na početku četvrtog seta ponovno pokleknuo na svom servisu, a Giraldo mu tada nije dopustio povratak nalik onom u trećem. I peti je set počeo kao treći i četvrti, Škugorovim gubitkom servisa u prvoj igri. Kako je meč odmicao, sve je vidljiviji bio umor kod našeg igrača koji nije naviknuo na veliku nadmorsku visinu, Bogota se nalazi na 2600 metara, pa je Giraldo vrlo brzo stigao do prednosti od 4-0. Ipak, Škugor se nije predavao, kod 4-1 je imao 0-40 i još dvije prednost za smanjenje na 4-2, no niti jednu od tih šansi za barem djelomični povratak nije iskoristio, a nakon što je Giraldo osvojio gem koji je trajao više od 10 minuta i poveo 5-1 pitanje pobjednika bilo je odlučeno.

Pitanje je hoće li se Škugor moći oporaviti za nastup u subotnjem susretu parova u kojemu bi se od 17 sati po hrvatskom vremenu zajedno s Nikolom Mektićem trebao suprotstaviti Juanu Sebastianu Cabalu i Alejandru Falli.

Nastup u Svjetskoj skupini sljedeće godine izborit će reprezentacija koja prva ostvari tri pobjede.