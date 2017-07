ČILIĆ PUN SAMOPOUZDANJA NA FEDERERA: ‘Roger u finalu Wimbledona je najveći izazov, ali mogu do pobjede’

Nakon što je u petak pobijedio Sama Querreyja i plasirao se u svoje prvo wimbledonsko finale, u kojem će se u nedjelju (15 sati) boriti za pobjednički trofej s legendarnim Švicarcem Rogerom Federerom, Marin Čilić je izjavio kako vjeruje da može doći do pobjede i ostvariti svoje snove o osvajanju naslova u Wimbledonu.

“Presretan sam, preponasan na sebe, na svoj tim. Zahvalan sam svima koji su navijali i bili uz mene”, rekao je najbolji hrvatski tenisač nakon što je sa 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5 u wimbledonskom polufinalu svladao 29-godišnjeg Amerikanca Sama Querreyja.

‘Igram zbilja nevjerojatno’

“Bio sam u zaostatku od jednog seta i uspio se nakon toga oporaviti, odigrati fenomenalno ostala tri seta. Querrey na papiru možda nije izgledao kao težak protivnik, ali je pokazao nevjerojatnu igru. Mislim da je igrao najbolje što može, pogotovo taj prvi set. Presretan sam ostvarenim i očekuje me finale u Wimbledonu”, rekao je Čilić koji svoje uspješne nastupe pripisuje izrazitoj mentalnoj snazi koju pokazuje iz dvoboja u dvoboj.

“Osjećam da posljednjih nekoliko tjedana igram zbilja nevjerojatno. Najvažnije je što sam svakom meču pristupao nevjerojatno pozitivno. Priprema za svaki set je bila na vrhunskoj razini. Mislim da sam sa svim segmentima igre bio na odličnoj razini i to me dovelo do finala. Mislim da je moja mentalna snaga na nevjerojatno visokoj razini u posljednja dva, tri mjeseca. Svi mečevi koje sam igrao dali su mi tu snagu, zrelosti da donosim prave odluke u pravim trenucima. Naravno da sam igrao fenomenalno, ali mislim da je ta mentalna razina uvijek ključ za velike uspjehe.”

Takav će mu pristup trebati i u nedjeljnom finalu u kojem ga čeka najuspješniji tenisač svih vremena na Grand Slam turnirima i sedmorostruki osvajač wimbledonskog trofeja, koji će igrati u svom 11. finalu u All England Clubu. Marin protiv Federera ima 1-6, ali jedinu pobjedu ostvario je u polufinalu US Opena 2014. kad je osvojio svoj prvi Grand Slam naslov, dok je prošle godine od njega doživio poraz u četvrtfinalu Wimbledona nakon vodstva 2-0 u setovima i propuštene tri meč-lopte u četvrtom setu.

‘To je samo još jedan meč’

“Ta posljednja dva meča će mi puno pomoći za pripremu. Znam da je to veliki, možda i najveći izazov, igrati protiv Rogera u finalu Wimbledona, ali za mene je to, iako možda jednostavno zvuči, samo još jedan meč. Koncentrirat ću se na ono što moram raditi na terenu. Vjerujem u svoje mogućnosti i vjerujem da mogu doći do pobjede”, samouvjereno će Čilić.

Što bi mu značilo osvajanje Wimbledona?

“Značilo bi mi sve. Osvajanje US Open 2014. godine otvorilo je tako mnogo mogućnosti u mojim razmišljanjima o ostatku karijere. Kad bih to ponovio, mislim da bi bilo još značajnije. Znam koliko mi je značilo osvajanje prvog trofeja, a naslov u Wimbledonu bio bi ostvarenje mojih snova”, zaključio je najbolji hrvatski tenisač.